Tensión entre los trabajadores de las instalaciones deportivas de Cádiz y la empresa Eulen

El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Cádiz, Óscar Torres, el secretario general de la agrupación local socialista, José Ramón Ortega, y el concejal y miembro del Consejo Rector del IMD, Jose Macías, han mantenido una reunión de trabajo con representantes del comité de empresa de los servicios técnicos deportivos del Instituto Municipal del Deporte (IMD) para analizar la situación laboral de los trabajadores tras la llegada de la actual adjudicataria, la empresa Eulen.

Desde el PSOE han recogido la preocupación de una plantilla, que advierte que la empresa, que asumió el servicio en noviembre de 2025 bajo un contrato de dos años más uno de prórroga, no ha aplicado la revisión salarial prevista para este ejercicio 2026.

El portavoz ha recordado que la plantilla del IMD ha demostrado una responsabilidad institucional ejemplar: “Durante los tiempos de crisis, estos profesionales aceptaron recortes y medidas temporales, como la congelación de la antigüedad y la renuncia a mejoras económicas, siempre bajo el compromiso de recuperar lo perdido cuando se aprobara un nuevo pliego con dotación suficiente”.

Los socialistas han afirmado que, con un nuevo contrato ya en vigor y dotación económica suficiente, la empresa Eulen debe escuchar las demandas de los trabajadores y garantizar las medidas sociales en el nuevo convenio colectivo.

Para finaliar, desde el PSOE han incidido en mantendrán una actitud vigilante sobre el desarrollo de las negociaciones. “Hemos trasladado todo nuestro apoyo a los trabajadores y estaremos atentos para que la empresa actúe de la mejor manera posible y cumpla con lo acordado para asegurar que el personal de las instalaciones deportivas municipales recupere, de una vez por todas, el poder adquisitivo y los derechos cedidos en años anteriores”, ha concluido Óscar Torres.