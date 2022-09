Los taxistas de Cádiz creen que el decreto de la Junta abre las puertas de la capital a las VTC

Los taxistas de Cádiz siguen manifestando su descontento con el decreto de la Junta de Andalucía que regula el funcionamiento de los vehículos VTC. Aunque con cierta resignación por la próxima entrada en vigor de las medidas aprobadas en el último Consejo de Gobierno, el gremio espera que las discrepancias se arreglen en los tribunales y lamenta que el nuevo decreto vaya a "abrir la puerta" a las VTC en la capital gaditana, donde estas plataformas no son de momento una alternativa al transporte público.

José Manuel Vicente, presidente de Radio Taxi en Cádiz, ha calificado de "paripé" la convocatoria de esta semana del Consejo Andaluz del Taxi, pues los responsables de la Junta "seguían en sus trece y no tenían ninguna intención de cambiar nada, al menos en los puntos principales".

"Lo único que estamos pidiendo es que ya que el decreto los deja operar como si fueran un taxi, que por lo menos tengan las restricciones y los deberes y obligaciones que tiene un taxi. Únicamente. Ya que está aprobado que al menos trabajen con las mismas normas que tenemos nosotros", explica Vicente.

En este sentido, los taxistas de Cádiz hablan de los descansos obligatorios, del canon municipal de los conductores, del seguro obligatorio de responsabilidad que protege a los usuarios del taxi o las revisiones de la ITV. José Manuel Vicente recuerda que los taxistas tienen en estos puntos unas obligaciones y restricciones que no se aplican a las VTC y que, por tanto, impiden el trabajo en igualdad de condiciones. Aunque reconoce que el decreto recoge algunas reclamaciones, entiende que no lo hace con las fundamentales y que son solo "pequeñas cosas". En resumen: "El punto fundamental es que el servicio sea urbano y sea precontratado. Ahí es donde no hay marcha atrás. A su juicio, serán los tribunales quienes tengan que dirimir el futuro de este decreto.

En todo caso, José Manuel Vicente piensa que los VTC se instalarán ahora en la capital gaditana: "Claro, les abre las puertas. Ha habido muchas VTC que han estado en stand by a la espera del decreto. Ellos lógicamente pueden ya funcionar. Además, ellos pueden mandar VTC de otros puntos de España, algo que nosotros no podemos. Yo no puedo ir a Sevilla a recoger a nadie, a no ser que sea al aeropuerto".

Aunque los taxistas sevillanos, por ejemplo, mantienen sus movilizaciones, en Cádiz el sector ha preferido aparcarlas en principio porque entienden que a estas alturas solo lograrían "fastidiar al cliente".

El próximo viernes, José Manuel Vicente tiene pensado acudir al Pleno municipal en el que Adelante Cádiz presentará una moción de apoyo al sector del taxi: "Nos gustaría que las competencias fueran municipales, pero son de la Junta. Esperemos que, al menos, todo lo que dependa del Ayuntamiento, las poquitas competencias que tengan, las puedan aplicar".

Así, Adelante Cádiz presentará al Pleno, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa, una propuesta "en defensa del sector público del taxi". Dicha moción incluye la puesta en marcha de ayudas para el sector afectado por la crisis de la Covid-19, un marco regulatorio común para el sector de los VTC y la creación de una web de control sobre los vehículos con conductor que operan en Andalucía. También insta al Gobierno andaluz a crear un Registro Autonómico de Empresas de Arrendamiento de VTC y a declarar el servicio de autotaxi como servicio de interés general.