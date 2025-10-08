Talleres El Vaca denuncia el mal funcionamiento del sistema de recogida de neumáticos usados

Los talleres de coches cuentan con un servicio de retirada de neumáticos usados. La empresa encargada es Signus, una entidad sin ánimo de lucro creada en mayo de 2005, que se encarga de llevárselos y reciclarlos debido a su alto impacto medioambiental. Cada taller paga una 'ecotasa' o Tarifa Ecovalor, como se denomina oficialmente, que abonan cuando compran nuevos neumáticos y que supone un desembolso de 1,64 euros más IVA por unidad. El problema que se están encontrando muchas empresas en Cádiz es que estos neumáticos usados no se retiran regularmente y llegan a acumularse en sus instalaciones.

Es el caso de Neumáticos El Vaca, un taller de vehículos ubicado en la calle Albania, en la Zona Franca de Cádiz. Su propietario, Jesús Díaz, habla de "una auténtica extorsión" por la situación que están viviendo. Y es que pagan el servicio de retirada "unos dos, tres o cuatro meses antes" y están a merced de la empresa, de su disponibilidad y de su capacidad. "Recogen los neumáticos tarde y menos cantidad de los que necesitamos", apunta.

En su taller se acumulan ahora unos 200 neumáticos, una cantidad que le parece normal dentro de lo que cabe, ya que ha llegado a tener casi 600 neumático usados esperando que Signus se los lleve. "Ni siquiera soy uno de los talleres más perjudicados de Cádiz porque hoy mismo han venido a retirarlos. Sé de compañeros que llevan desde agosto esperando", afirma Jesús.

La acumulación de neumáticos ha provocado que tenga que colocarlos provisionalmente "encima de generadores o de bancos de trabajo, lo que supone un problema flagrante porque merma mi capacidad de trabajo". Tanto, que ha pensado incluso en cerrar el taller, que abrió en septiembre de 1979, ante los inconvenientes que le genera a diario. "Si tienes 1.000 neumáticos no puedes venir y llevarte 100", reflexiona el propietario de El Vaca, quien critica que la empresa que los retira pone constantemente excusas para no llevárselos en fecha o en la cantidad necesaria.

Un problema de difícil solución ya que los neumáticos usados son "altamente contaminantes" y los dueños de los talleres no pueden ni tenerlos en la calle ni enterrarlos.