Nueva campaña para fomentar el reciclaje de vidrio en Cádiz

Ecovidrio, especializado en gestionar sobre el terreno la recogida selectiva y da respuesta a la sostenibilidad de los envases de vidrio desde el origen, y el Ayuntamiento de Cádiz utilizan de nuevo la inteligencia artificial en una iniciativa ciudadana que tiene como objetivo incrementar las toneladas de envases de vidrio recogidas a través del contenedor verde, mejorar sus tasas de reciclado y movilizar a los vecinos sobre la importancia del reciclaje de envases de vidrio.

Gracias a las capacidades tecnológicas de Ecovidrio, y en el marco de su Plan de Transformación Digital, se han analizado los datos de recogida diarios de los contenedores del municipio. Esa información se ha puesto en contexto con variables sociodemográficas representativas tales como la densidad poblacional o el consumo, entre otras. Los resultados se han comparado con los obtenidos en otras ciudades de España y así se han identificado unidades censales de Cádiz en las que es prioritario actuar porque potencialmente se está 'perdiendo' recogida selectiva respecto a los niveles que cabrían esperar de la zona. Así, el ayuntamiento y Ecovidrio han decidido actuar sobre las zonas casco histórico como: La Viña, El Pópulo, San José, Loreto, San Severiano, Astillero, La Laguna, Bahía Blanca, Brunete, Trille o Barriada de La Paz entre otras. En concreto la campaña se llevará a cabo en 30 unidades censales y más de 17.000 domicilios.

Los más de 33.000 vecinos residentes en las áreas identificadas recibirán una campaña publicitaria 'En Cádiz, a reciclar todos al verde', con presencia en mobiliario urbano, autobuses y medios de comunicación próximos a sus domicilios para poner de manifiesto la importancia del reciclaje de envases de vidrio para el medioambiente y el futuro sostenible de Cádiz. La campaña cuenta con los personajes de la Pepi y Juan, interpretados, Jose Luis Garcia Cossio, el Selu, que con su tono cómico recuerda lo importante que es reciclar cada envase de vidrio en el contenedor. La colaboración ciudadana es fundamental en el reciclaje de los envases. La campaña se verá reforzada con estrategias innovadoras de sensibilización ciudadana a través de campañas digitales ultra segmentadas, para cada sección censal. Estas nuevas herramientas permitirán llegar a los vecinos de una manera muy personalizada con spots, impactos en sus móviles, televisión digital conectada o publicidad exterior a través de marquesinas y transportes públicos.

Ejemplo perfecto de economía circular

El vidrio que se deposita en los contenedores se recicla al 100% y se utiliza para la fabricación de nuevos envases, de forma indefinida y sin perder las propiedades originales. Hoy en día, se reciclan 7 de cada 10 envases de vidrio en nuestro país. Un sencillo gesto, como depositar el vidrio en el contenedor verde, se traduce en numerosos beneficios ambientales relacionados con la lucha contra el cambio climático. Con solo 10 botellas de vidrio logramos, por ejemplo, ahorrar la energía que consume un smartphone durante casi un año y evitar la emisión de gases de efecto invernadero que genera un coche en 15 kilómetros.