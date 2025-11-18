Taller formativo y jornada de puertas abiertas en el IFEF de Cádiz por la Semana Global del Emprendimiento

El Ayuntamiento de Cádiz, a través del Instituto de Fomento, Empleo y Formación (IFEF), continúa este miércoles con las actividades que está llevando a cabo para celebrar la Semana Global del emprendimiento 2025 con el objetivo de poner de relieve las herramientas disponibles para las personas emprendedoras.

Además del encuentro provincial Cadiz.Red celebrado este martes en los antiguos depósitos de Tabaco de la ciudad, que ha reunido a casi dos centenares de representantes del ecosistema emprendedor de la provincia, el IFEF acogerá este miércoles 19 de noviembre dos actividades.

La primera de ellas será la celebración de un taller formativo que tendrá lugar a las once horas en las instalaciones del IFEF, en la calle Cuesta de las Calesas. Se trata de una sesión para dar a conocer los servicios digitales de la Tesorería General de la Seguridad Social con especial interés para los emprendedores, al tratar los aspectos prácticos relacionados con la regularización anual de bases y cuotas de RETA.

Será impartida por Patricia Cartagena, Subdirectora Provincial de Procedimientos Especiales, y Gregorio Guerra, director de la Administración de Jerez de la Frontera.

Asimismo, el IFEF también llevará a cabo este miércoles una jornada de puertas abiertas de 9.00 a 14.00 horas para visibilizar los recursos con los que cuenta el organismo municipal enfocados al emprendimiento. Entre otros aspectos, se van a poder visitar los módulos de oficina que ofrece el Centro de Empresas Municipal ‘Cuesta de las Calesas’.

Las personas interesadas en estas actividades deben inscribirse a través de este formulario.