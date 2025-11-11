El Taller de Compositoras del Festival de Cádiz cumple 20 años y rendirá homenaje a Reynaldo Fernández

El Taller de Compositoras del Festival de Música de Cádiz cumple veinte ediciones. La cita de este año será el próximo sábado, 15 de noviembre, en el Teatro del Títere de La Tía Norica, a partir de las seis de la tarde, y tendrá como formación musical al quinteto de metales Spanish Brass y como recitadora a la periodista y escritora Aida Agraso. El concierto estará dedicado a Reynaldo Fernández, primer director del festival gaditano y promotor de esta iniciativa musical.

De los 24 estrenos absolutos que presenta este año el festival, doce se producirán en este concierto: uno por cada una de las mujeres compositoras que presentan, cuyas obras se presentan bajo el título genérico Como agua del río.

Una de las compositoras será la gaditana Dolores Serrano Cueto, presente en este taller desde que comenzó y que estrenará la pieza titulada Nahr.

Junto a la gaditana, presentarán sus obras las autoras María José Arenas, Anna Bofill Levi, Teresa Catalán, Consuelo Díez, Carme Fernández Vidal, Pilar Jurado, Marisa Manchado, Diana Pérez Custodio, Iluminada Pérez Frutos, Rosa María Rodríguez Hernández y Laura Vega.

“El Taller de Compositoras -explica Dolores Serrano Cueto- homenajean a Reynaldo Fernández Manzano que, entre otras facetas, fue el primer director que tuvo el festival y con él comenzó este taller. Cada una de nosotras le rinde su particular dedicatoria en forma sonora”.

La gaditana lo hará con Cádiz 2005. Nahr, un título que, señala, “se expresa recorriendo pasajes entre la primera obra que escribí para el Taller, H: Castillo. p.20, y otra que significa mucho para mí, Mi’saicos en Granada. Esta última, dedicada también a Reynaldo, debía estar presente”.

Precisamente, añade la compositora gaditana, esta última obra mencionada se estrenará por primera vez fuera de España el próximo 28 de noviembre. Mi’saicos en Granada (2018), para violín y arpa, tuvo su estreno absoluto, en 2019, en el Palacio de Carlos V de la Alhambra. Ahora será estreno en Irlanda, en Dublín, en un espacio cultural llamado Kirsko.