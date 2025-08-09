Taichí en las playas de Cádiz: talleres abiertos a la participación ciudadana

Una imagen de una de estas jornadas de taichí en la playa de la Victoria.

Desde el mes de julio, y durante todo el mes de agosto, las playas gaditanas de La Caleta y Victoria acogen los talleres de taichí gratuitos que se organizan desde el Ayuntamiento de Cádiz.

Estos talleres se desarrollan todos los días en el módulo 5 de la Playa de la Victoria (de 9:00 a 10:00 horas) y en La Caleta (de 10:30 a 11:30 horas), destinado preferentemente a personas mayores de 60 años.

Para participar no se requiere ningún tipo de inscripción o matrícula, pues al realizarse en un espacio libre, está abierto a todas las personas que quieran disfrutar de esta actividad, teniendo en cuenta que los talleres están dirigidos preferentemente a personas mayores de 60 años, por lo que éstas tienen prioridad para colocarse dentro del recinto entarimado y techado.

Esta semana, el teniente de alcalde del Área de Desarrollo Social, Pablo Otero, y la concejala de Personas Mayores, Virginia Martín, han visitado el desarrollo de esta actividad que forma parte de la programación del Ayuntamiento de Cádiz para este verano.