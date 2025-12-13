Cancelada la obra de teatro 'La patética' en el Teatro Falla de Cádiz este sábado

El Ayuntamiento de Cádiz ha informado que la obra de teatro La Patética, prevista para esta tarde a las 20 horas en el Gran Teatro Falla, queda cancelada. Según apuntan desde el Consistorio, la suspensión de la representación viene "por problemas técnicos que impiden el normal desarrollo del espectáculo, manteniendo así la seguridad del personal técnico y artístico".

La premiada obra, dirigida por Miguel de Arco, llegaba esta noche como una de las destacadas en el coliseo gaditano, que ha contado esta temporada con premiadas obras y nombres propio del teatro. Con producción del Centro Dramático Nacional y Teatro Kamikaze, en el elenco de La Patética están Jimmy Castro, Inma Cuevas, Israel Elejalde, Fran Cantos, Juan Paños, Manuel Pico y Francisco Reyes

El Teatro Falla apura ya sus últimos días de espectáculos antes del COAC 2026. Para 16 y 17 diciembre está previsto que llegue el cantaor Miguel Poveda con su concierto de Navidad y el 20 será el concierto extroaordinario de NAvidad con obras de Hely-Hutchinson y Bach por la Orquesta y Coral de la Universidad de Cádiz. y la dirección de Juan Manuel Pérez Madueño