Suspenden la presentación del libro de Juanma Moreno Bonilla en Cádiz

La presentación en Cádiz de Manual de convivencia. La vía andaluza, el libro sobre la trayectoria profesional y personal del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, se ha suspendido, según informan desde Espasa, el sello que ha editado la obra.

Así, la cita del responsable del Gobierno andaluz con la ciudad, en el que se anunció que estaría acompañado por el carnavalero y comunicador José Guerrero Yuyu, estaba prevista para el próximo 13 de noviembre en el Teatro del Títere La Tía Norica. Con todo, desde la editorial aseguran que habrá una nueva fecha para la puesta de largo de esta obra en la capital gaditana, fecha de la que se informará "próximamente", aseguran.

Según Espasa, Manual de convivencia es un ensayo "sobre una forma particular de hacer política, un alegato en favor de la cordialidad, del respeto, incluso del afecto hacia el adversario". Dividido en 32 capítulos breves, Juanma Moreno, una de las figuras más relevantes del panorama político español actual, evoca en este libro sus memorias políticas desde que llegó a la presidencia de Nuevas Generaciones del Partido Popular hasta el día de hoy, en el que preside la Junta de Andalucía con mayoría absoluta.

En estas páginas, el autor reflexiona sobre "la convivencia como un valor esencial de la vida pública y privada, y sobre la necesidad de recuperar el respeto, la empatía y la serenidad en el debate social". A través de su experiencia personal y política, "Moreno reivindica el poder del diálogo, la moderación y el entendimiento como herramientas para construir una sociedad más justa y cohesionada".

El libro aborda, además, cuestiones universales como la responsabilidad de los líderes, la gestión del cambio o la importancia de escuchar al otro. Con un tono cercano y didáctico, propone una manera de ejercer la política —y de vivir— basada en el sentido común, la templanza y la voluntad de acuerdo. "En definitiva, un llamamiento a volver a lo esencial: convivir desde el respeto y la palabra serena", adelantan desde Espasa.