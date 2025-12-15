Sumar Cádiz denuncia que el Ayuntamiento no ha rotulado aún el estadio Carranza como Nuevo Mirandilla

El Movimiento Sumar Cádiz se une a la petición promovida por la plataforma 'Carranza incumple' para que el Ayuntamiento de Cádiz proceda a la rotulación del estadio municipal con el nombre de Estadio Nuevo Mirandilla, tal como fue aprobado en el acuerdo plenario de 2021 y en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática.

Todo esto se produce a raíz del cierre del expediente que llevaba más de un año operativo en el Defensor del Pueblo, a raíz de las quejas presentadas, y una vez constatado que el acuerdo plenario que establece la denominación oficial de Estadio Nuevo Mirandilla sigue plenamente vigente. No obstante, el cierre del expediente pone de manifiesto que la falta de rotulación y la permanencia de señalética con denominaciones anteriores constituyen un incumplimiento municipal, cuya corrección corresponde exclusivamente al Ayuntamiento de Cádiz.

El grupo de memorialistas comprometido con el cumplimiento de los principios de la Ley de Memoria Democrática y con la defensa de los acuerdos institucionales que garantizan la reparación simbólica y el reconocimiento histórico, ha solicitado formalmente al Ayuntamiento la ejecución de la instalación de la rotulación del estadio como Nuevo Mirandilla y la retirada de toda señalética que mantenga referencias a denominaciones anteriores.

Ante esta iniciativa ciudadana, Movimiento Sumar Cádiz ha expresado su adhesión a la petición, subrayando la importancia de que “las instituciones municipales actúen con atención a los mandatos legales y democráticos”. La formación considera que “cumplir el acuerdo plenario y la normativa de memoria democrática fortalece el respeto por los principios legales y por los compromisos institucionales adoptados por la propia ciudad de Cádiz”.

En este contexto, Esther Gil de Reboleño, como diputada de Sumar por Cádiz, ha instado al consistorio gaditano a “proceder sin demora a rotular el estadio con su denominación oficial de Nuevo Mirandilla” en consonancia con la Ley de Memoria Democrática, y a asegurar que todas las actuaciones en el espacio público se ajusten a las obligaciones establecidas por la normativa vigente. “El cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática no puede ser parcial y del mismo modo que se avanza en la exhumación y entrega de restos de personas represaliadas, también debe aplicarse plenamente en el ámbito de la nomenclatura y los espacios públicos”, ha recalcado la diputada gaditana.