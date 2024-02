La subasta como recurso de la Junta de Andalucía en Cádiz

Ya anunció el presidente de la Junta de Andalucía en su primera visita a Cádiz que la búsqueda de relaciones entre la administración pública y los agentes privados sería un camino a recorrer para conseguir desbloquear esos proyectos eternos que la Junta le debía a la ciudad. Y parece que, efectivamente, la Junta ha encontrado ahí el camino que solucione sus quebraderos de cabeza, la solución a proyectos que por una u otra causa parecen inviables en manos de la administración autonómica.

Ha anunciado ahora la delegada del gobierno andaluz en la provincia, Mercedes Colombo, que la subasta será el proceso a seguir con la antigua escuela de Náutica, situada frente de la Caleta y a la espera de futuro desde que tuviera que cerrar sus puertas en el año 2008. Un anuncio que ya hace semanas adelantara de manera tímida el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento, José Manuel Cossi, en una entrevista concedida a 7TV en la que planteaba la subasta o la venta como opciones para ese edificio.

Esta fórmula de la subasta no es para nada novedosa para las propiedades que la Junta tiene en la capital. De hecho, se ha convertido en el recurso más eficaz para sacar adelante proyectos estancados a los que los distintos gobiernos autonómicos (PP incluido desde 2019) no han sabido darles salida, ejecutarlos, ponerlos en marcha.

En una subasta perdió la Junta la titularidad de Tiempo Libre, al mismo tiempo que la operación permitió dar a la ciudad el hotel que se quería para un edificio que cerró sus puertas en 2007 y que amenazó incluso con el derribo, convertido ahora en un atractivo para el ocio de la ciudad con los locales de hostelería de su planta baja y con un punto de reuniones y eventos con los salones habilitados en el interior.

Por la fórmula de la subasta ha conseguido también hace tan solo unos días la administración andaluza desprenderse de una parcela de 6.631 metros cuadrados que alcanzará los 30.332 metros cuadrados de edificación para construir 212 viviendas, plazas de aparcamiento (70 de ellas libres) y locales comerciales (para los que se reservará un total de 2.000 metros cuadrados).

En ambos casos, se da la circunstancia de que es la misma empresa la que se queda con las propiedades hasta ahora andaluzas: el Grupo Q, que ya abonó 11,8 millones de euros por Tiempo Libre en 2019 y que ahora va a abonar otros 6.217.578,12 euros por el solar de Puntales. Eso significa que la Junta además de darle uso al fin a dos propiedades que mantenía en estado de abandono en la ciudad y sin planes claro de actuación se va a embolsar 18 millones de euros.

Con estas cifras y el resultado de estas operaciones, la Junta parece que va a intentar ahora sacar adelante otra subasta, que seguirá además términos parecidos a la del solar de Puntales. Es decir, imponiendo entre las condiciones el fin al que debe destinarse el edificio que quiere enajenar. Este es el modo en que la administración va a procurar dar uso a la antigua sede de Náutica, en la Avenida Duque de Nájera; un uso que según ha anunciado la delegada del gobierno de Moreno Bonilla en Cádiz tendrá que ser universitario, lo que abre la puerta a la construcción de una residencia universitaria, habida cuenta de que la UCA no ha planteado ninguna otra facultad para la capital que no sea Educación, ni ningún otro enclave para esta facultad que no sea Valcárcel; y que otros posibles usos universitarios apenas tendrían interés -a priori- entre los inversores privados.

Desde la Junta no se han trasladado más detalles sobre esta operación avanzada por Mercedes Colombo, en la que fuentes consultadas aseguran se está trabajando en la actualidad para concretar detalles y el modo en que se llevará a efecto esta nueva subasta que se confirma como el camino más fácil -y rentable- para que el gobierno autonómico vaya cerrando sus deudas con Cádiz.