Staj critica los plazos previstos para la Ciudad de la Justicia en Cádiz: "No puede esperar hasta 2030"

El presidente de la Junta, el alcalde y el consejero, durante la colocación de la primera piedra de la Ciudad de la Justicia en Cádiz.

El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia, STAJ, celebra la colocación de la primera piedra de la Ciudad de la Justicia de Cádiz. Este proyecto, apuntan, era imprescindible y absolutamente necesario para poder administrar justicia en nuestra ciudad en condiciones dignas.

"No obstante, no podemos mostrar el mismo agradecimiento en lo que respecta a los plazos previstos para su ejecución. Un proyecto dividido en seis largas fases, cuya finalización se sitúa en torno al año 2030, resulta excesivamente dilatado en el tiempo. Hasta que se coloque la última piedra, cabe preguntarse qué va a ocurrir con la Administración de Justicia en Cádiz y con los edificios judiciales actuales, muchos de ellos obsoletos y claramente inadecuados", señala el sindicato en una nota.

STAJ advierte que la implantación inminente de los Tribunales de Instancia supone una nueva forma de trabajar para todos los operadores jurídicos, con importantes reformas organizativas. Para ello, afirman desde el sindicato, es fundamental una correcta distribución del personal funcionario y de los espacios de trabajo, algo que, en la actualidad, "no se está garantizando".

"Esta dispersión de sedes judiciales en Cádiz, Algeciras y Jerez entorpece de forma evidente el funcionamiento de los Tribunales de Instancia, que verán la luz el próximo 31 de diciembre y cuya implantación ya se anuncia problemática en todo el territorio nacional. Afrontar esta reforma estructural con una Justicia fragmentada en múltiples sedes es la antesala del colapso organizativo", indica STAJ en un comunicado.

El sindicato denuncia que la ubicación del Juzgado de Guardia no es idónea. Asimismo, expone que los Juzgados de Instrucción han sido trasladados a la tercera planta de las oficinas del Estadio Nuevo Mirandilla. "El acceso a estos se realiza por unas escaleras o por un ascensor comunitario, compartido con otras administraciones, por el que se trasladan personas detenidas esposadas, mientras sus familiares esperan en las escaleras. Además, la persona investigada debe recorrer distintos juzgados hasta llegar a aquel en el que se le toma declaración, al no existir pasillos ni zonas diferenciadas, con el consiguiente quebranto de su derecho a la intimidad, al honor y a la propia imagen", aseveran desde STAJ.

A ello suman "el uso de un parking público para el traslado de personas detenidas, una situación impropia de una Administración de Justicia moderna, digna y segura".

Por todo ello, aprovechando el acto simbólico de colocación de la primera piedra de la Ciudad de la Justicia, desde STAJ manifiestan que "no es un motivo de celebración para todos los funcionarios y funcionarias que trabajamos en Cádiz. Vemos cómo nuestros puestos de trabajo continúan desarrollándose en edificios inadecuados, sin seguridad, sin accesibilidad y sin una planificación real que garantice un servicio público de calidad mientras llega, dentro de muchos años, la ansiada Ciudad de la Justicia. La Justicia no puede esperar hasta 2030", concluyen.