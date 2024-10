South Series Festival Cádiz: Mediaset y Bambú presentan con 'La favorita 1922' su nueva serie de época ubicada en un lujoso restaurante

Cádiz/Abrir un restaurante de lujo ambientado en la época de los años veinte del pasado siglo con una mujer emprendedora. Esta es la síntesis que estructura la trama principal de La favorita 1922, la nueva serie que une por primera vez a Bambú y a Mediaset y que ya se ha terminado de rodar, se presenta al público en este II South International Series Festival de Cádiz, pero no verá la luz ante la audiencia general hasta principios de 2025. Durante la mañana de este miércoles sus actores principales (Verónica Sánchez, Luis Fernández, Andrea Duro, Maribel Salas, Joel Sánchez, Elena Maroto y Raquel Querol) han atendido a la prensa para esta tarde desfilar por la alfombra roja (lo que permita la lluvia) del Palacio de Congresos y proyectar en el auditorio su primer episodio de 70 minutos de duración, acto para el que las entradas ya están agotadas.

Ghislain Barrois, director de Ficción de Mediaset España, y Ramón Campos, CEO de Bambú producciones y creador y productor de la serie, no han escatimado elogios en este abrazo fructífero y esperado entre ambas compañías que seguro traerá nuevas iniciativas después de lo que esperan sea el éxito de La favorita 1922, que tiene afán de continuidad y viene para quedarse varias temporadas si el público así lo respalda. Como asegura Campos, todas las generaciones pueden sentarse delante de la serie sin encontrarse sorpresas, "mi hija, mi madre y mi sobrina se engancharon cuando les enseñé los premontajes".

La actriz Verónica Sánchez encabeza el elenco y ha liderado la presentación de los personajes por sus propios intérpretes. La sevillana retoma su acento andaluz en el comienzo porque Elena, su personaje, viene desde Sevilla hasta Madrid y se va suavizando a medida que se instala en la capital. "La serie parte de un drama y luego va entrando la luz poco a poco en la trama. Tenemos entre manos una comedia clásica con tintes de drama, pero tiene mucho que ver con la comedia de Hollywood de los años cuanta y cincuenta", ha explicado. La actriz reconoce que le ha dado mucha alegriá volver a Mediaset después de tantos años "porque fue mi primera casa con Los Serrano". Cuenta que el rodaje ha supuesto un proceso largo de ocho meses, bastante intenso, pero que gracias al elenco y al equipo técnico "ha sido un paseo porque hemos hecho una piña estupenda y hemos ido todos a una". Sánchez destaca que ha disfrutado "con el trabajo y con el resultado", y sobre todo ha subrayado "que vais a conocer a dos nuevas actrices que seguro vienen para quedarse, Raquel Querol y Elena Maroto. Ojalá yo hubiera sido tan buena actriz con 20 años", para concluir con la advertencia de que "vais a adorar a estos personajes".

Luis Fernández ha sido más escueto al presentar a su personaje como el dueño del restaurante donde llegan cinco personas maravillosas, "al restaurante y a su vida. Ya veréis lo que pasa" y ha deslizado que "este rodaje ha sido especialmente bonito".

Ana es el papel que le ha tocado interpretar a la actriz Andrea Duro, "muy divertido, me lo he pasado pipa interpretando" este papel que reconoce que es muy irónico, "un poquito ácido". "Llega derrapando a La favorita, sin saber qué se va a encontrar y se topa con una familia". Duro destaca que es un "proyecto fantástico que ha creado vínculos muy fuertes, nosotras ya somos amigas, familia" por lo que no ha dudado en mandar una súplica al aire: "Larga vida a La favorita, por favor".

"Creo que os va a gustar mucho" ha añadido Maribel Salas, que hace de Lourdes, "la cocinera más veterana". Su personaje "se llena de inseguridades porque la juventud viene pegando fuerte, más creativa y con más ideas" y aunque ella tiene menos fuerza "ellos llegan para impulsarme". Salas reconoce que algo parecido ha ocurrido en la realidad, "ahora tengo una amiga de 19 años", ríe y admite que se enriquece. "Me gusta nutrirme de las nuevas generaciones porque se aprende muchísimo y yo también les he enseñado algo".

Joel Sánchez, Roberto en La favorita, es "un camarero buscavidas que entra de rebote" y describe a su personaje como "muy luminoso. Me lo he gozado rondando mi primera serie de época. Te hace sumergirte en una maquinita del tiempo, me he sentido como un niño jugando a vivir en la época de 1922".

Las dos actrices que se estrenan con este proyecto no pecan de timidez a la hora de presentar sus personajes y reconocen que ha sido muy especial para ellas y que les ha cambiado la vida. Elena Maroto se muestra agradecida de que le hayan abierto las puertas, "ha sido un abrazo en el corazón" y nos cuenta que Rosa, la repostera, es el papel más clásico, pero que acompañado de estas mujeres comienza a descubrir otras de maneras de vivir y a valorarse ella misma. Para Raquel Querol, Cecilia en la serie, es "lo mejor que me ha pasado en la vida". Este personaje "es un caramelito, a la pobre le pasan ochocientas mil cosas pero es muy valiente y me siento muy orgullosa de interpretar a una mujer así".

Ramón Campos enaltece a las dos nuevas intérpretes, "de dónde han salido estas dos bestias, hemos alucinado con ellas", a lo que Maroto ha respondido con desparpajo "voy a llorar".

Campos se muestra muy orgulloso de la serie porque "todos los elementos que construyen la productora están en la favorita". "Si te gustaron Las chicas del cable o Velvet, está te va a flipar" y admite que se han sentido muy a gusto trabajando con Mediaset.

Barrois compara a la productora Bambú con un coche de lujo, en el que no se nota la carretera, ni siquiera si está el motor encendido y cuando llegas se te ha hecho corto. Ha destacado los decorados -"el set del restaurante es como un viaje en el tiempo"-, poniendo como ejemplo que en el colmado, el almacén que vende numerosos productos, "han diseñado las etiquetas de cada uno de los productos", algo que no se puede disfrutar en el trabajo final pero que entiende que facilita la inmersión de los actores. "Es una ilusión bárbara que lo podáis ver esta noche en la gran pantalla".

En los test previos a su proyección general, Barrois ha destacado las magníficas puntuaciones, pero donde mejores resultados ha tenido ha sido en el sector de los chicos jóvenes hasta 35 años, "quizás por el elenco femenino" subraya. Un equipo de mujeres que se unen en papeles "cuyas ciscusntancias son muy complicadas para algunas de ellas pero que se juntan para tirar hacia delante". Como admite Verónica Sánchez, "es una época que no es fácil para que las mujeres emprendan, aquí hay valientes que lo hacen y que se encuentran con muchas tramas en ese camino, y también hay hombres que se suman".