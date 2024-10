Can Yaman está encantado de practicar el español en Cádiz

Cádiz/Can Yaman, el guapo, el pelazo, el galán turco y, desde la noche de este miércoles también será, el premiado en el II South International Series Festival de Cádiz. Allá donde se arremolina un grupo de fotógrafos y muchos móviles apuntan hacia una leonina melena, allá está pasando el actor levantando pasiones. Un nutrido grupo de fans le esperaban en la puerta del Palacio de Congresos, donde estaba convocado para atender a la prensa en esta mañana de miércoles y a donde volverá para recibir esta noche uno de los galardones de homenaje que reparte este South, como el que recogió hace unos días David Shore. La alfombra roja previa a la gala se ha suspendido este mediodía por las previsiones climatológicas.

Yaman ha entrado directamente a la sede de este South, sin parase con las personas que le hacían el pasillo tras las vallas a la entrada del Palacio de Congresos. La lluvia ha obligado a cancelar el photocall de la playa de la Caleta que se ha trasladado al interior de la antigua fábrica tabaquera. Aún así, las fans, mayoría femenina, no se han aminorado por las inclemencias meteorológicas. El actor ha reconocido que este fenómeno "es algo muy especial que no todo el mundo encaja" y resalta que lo es aún más siendo turco, no un americano. Can Yaman ha agradecido "tanto amor" y que estén ahí en cualquier situación, "aunque llueva, a pesar del Covid, han seguido ahí".

El homenajeado lleva un mes estudiando español intensamente desde su residencia en Roma, "cuatro horas diarias, seis dias a la semana", totalmente enfocado en abrir su trayectoria profesional al mundo hispano. De hecho, además del premio, es lo que más valora de estar en Cádiz en esta lluviosa jornada de miércoles, poder practicar el español in situ. No parece conocer mucho más de la idiosincrasia gaditana, ni siquiera la relación que su próximo personaje en estrenarse, Sandokán, tiene con la ciudad. Ese personaje mítico de las novelas de Emilio Salgari está inspirado en un aventurero capitán de navío mercante y sacerdote antiesclavista -entre otros muchos calificativos que se le podrían añadir- que se llama Carlos Cuarteroni, gaditano del siglo XIX enterrado en la cripta de la catedral de Cádiz.

Acaba de terminar dos series, ha contado Can Yaman, "dos proyectos colosales". Por una parte la conocida Sandokán, motivo por el que se ha mudado a Italia a vivir y donde lleva cuatro años residiendo -ha atendido a la prensa en italiano, de hecho, aunque ya entiende bien el español "aún no estoy al cien por cien para hablarlo", reconoció- pero que ha sufrido diferentes complicaciones en el camino, como la llegada de la pandemia que lo retrasó todo. Por otro lado, El turco, sobre un otomano que fue expulsado del imperio por traidor y acaba llegando a Italia donde se enamora y en el que él encuentra similitudes con su vida real: "me emocionó leer el guion y es la primera vez que he rodado en inglés en Turquía con un reparto internacional, lo que me hace sentir muy orgulloso de trabajar allí con esas condiciones porque no es lo más corriente".

De hecho, el actor ha admitido, preguntado por el éxito de los seriales turcos en la televisión y las plataformas nacionales desde hace algún tiempo, que en Turquía no hay tanto control sobre los derechos laborales y las jornadas de trabajo, de modo que se echan muchas horas en el rodaje y eso permite hacer una gran producción de series. La competición también es feroz, explica, "una jungla", porque hay numerosos canales y si una producción no funciona en los tres primeros capítulos no dudan en cancelarla, de modo que hay "una necesidad de sobrevivir y una psicología de la competición" que ha aumentado el nivel del sector.

El turco ve cosa en común entre españoles y sus compatriotas, donde se trabaja muy bien, "no por la comparación de horas que mencionaba antes, sino por el empeño de hacer las cosas bien" y considera que "harían un fantástico match" en una colaboración futura. "Sería una gran satisfacción rodar en España", para lo que reconoce que se está preparando con el aprendizaje del idioma.