El South International Series Festival 2025 que se celebra en Cádiz ya tiene jurado

Un mes resta para la celebración de una nueva edición en Cádiz del South International Series Festival (del 12 al 17 de septiembre), que según han anunciado este martes los organizadores ya tiene jurado oficial que tendrá la responsabilidad de valorar las obras participantes en sus secciones competitivas de Ficción y No Ficción.

En concreto, el jurado de la Sección de Ficción contará con un panel internacional y diverso formado por la actriz Patricia Vico; la directora creativa de Banijay UK’s Double Dutch, Myar Craig-Brown; el productor y fundador de Rockabill Media, Michael Murphy; el guionista y ejecutivo Mariano Baselga; y la responsable de Europa Creativa Desk MEDIA Andalucía, Carmen Serrano; conformando todos ellos "un equipo con sólida experiencia en creación, desarrollo, producción y financiación de contenidos audiovisuales que refuerza el carácter internacional del festival", según destacan desde Womack.

Por otro lado, el jurado responsable de la Sección No Ficción estará compesto por la directora de Estrategia Jurídica de Contenidos Originales en Telefónica, Clara Ruipérez de Azcárate; la productora, comisionaria y mentora, que ha trabajado en grandes empresas como Netflix o Universal International Studios, Claire Willats; y el director del Festival Alcances de Cádiz, Javier Miranda, en una apuesta de la organización por crear sinergias con otra de las citas culturales de la ciudad.

Ambos jurados serán los encargados de otorgar los premios oficiales del certamen, que se traducen en tres galardones en la Sección Oficial de Ficción (Premio a la Mejor Serie de Ficción, Premio al Mejor Guion de Serie de Ficción y Premio al Mejor Reparto, reconociendo tanto la calidad narrativa como el trabajo coral del elenco), y los premios a la Mejor Serie de No Ficción y el Premio Especial del Jurado en No Ficción.

Además de estos premios, el público también jugará un papel protagonista un año más, con dos premios votados directamente por la audiencia, como son el Premio del Público a la Mejor Serie de Ficción y el Premio del Público a la Mejor Serie de No Ficción. A ellos se sumará el Premio Andalucía South Boost, destinado a reconocer propuestas andaluzas en fase de desarrollo.

Un jurado de Cádiz

A todo ello suma este año el South una iniciativa que busca reforzar el compromiso del festival con la ciudad. Se trata del Premio Ciudad de Cádiz, que será otorgado por un jurado ciudadano compuesto por representantes de colectivos locales. En concreto, estarán el investigador, gestor cultural e historiador Santiago Moreno; la directora general de Cultura de la Universidad de Cádiz, Ester Trigo Ibáñez; la empleada de la limpieza, escritora y autora de Carnaval, Beatriz Aragón; el arquitecto y profesor de Dibujo Manuel Tirado; y la documentalista y técnica de montaje de la Casa del Carnaval Aroa Plaza Blanco. "Desde una mirada popular y crítica, este jurado reconocerá aquellas obras que destaquen por sus valores artísticos, sociales o por su capacidad de generar diálogo entre culturas y generaciones, en una fórmula más para seguir integrando activamente a Cádiz en el corazón del festival", apuntan desde la organización.