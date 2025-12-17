Estos son los ganadores de la segunda edición de los premios 'Tiza de Oro' en la escuela pública de Cádiz

La Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Cádiz Capital (Flampa Gades) ha dado a conocer la relación de ganadores de los premios 'Tiza de Oro' en su segunda edición, un reconocimiento que pone en valor la labor y el compromiso con la educación pública y la comunidad educativa.

En esta segunda edición, la Flampa ha querido incluir una nueva categoría de reconocimiento, destacando su contribución a la dinamización cultural y educativa a través de la música y la participación comunitaria, y su constante disposición a colaborar con la escuela pública siempre que se les necesita.

Estos son los galardones:

Categoría Comunidad Educativa: CEIP Carlos III

Por su compromiso con la salud mental y el bienestar emocional del alumnado, destacando la organización de una Semana de la Salud Mental con una programación de actividades lúdicas y educativas dirigida a todo el centro. Destaca la colaboración activa de madres y padres especialistas en la materia y el desarrollo de actividades como cuentos, debates y talleres, abordando de forma participativa la importancia de la salud mental, porque la salud mental es cosa de todas y todos, con la implicación de toda la comunidad educativa.

Categoría Responsabilidad Social y Valores: CEIP Celestino Mutis

Por su proyecto 'Cuento Contigo', desarrollado con los alumnos de primero de Educación Primaria del CEIP Celestino Mutis, los ancianos y ancianas de la residencia ADEMA y la entidad Aula Sonora de Cádiz, que le da un enfoque musicoterapéutico al proyecto como eje principal del mismo. Este proyecto tiene como finalidad recuperar la cultura de respeto por los ancianos, organizando actividades compartidas entre niños y personas mayores. Propicia el intercambio de experiencias y conocimientos, construyendo vínculos que incrementan la convivencia y potencian la comunicación intergeneracional, fomentando una visión positiva de la vejez y rebatir estereotipos sobre los mayores.

Categoría Innovación Educativa: Lorena Bustelo Pájaro (docente del CEIP Reyes Católicos)

Por su proyecto 'La Mujer en Espacios de Arte/Ocio', coordinando el vídeo recopilatorio de las actividades del 8 de marzo de 2025. En este proyecto, el alumnado trabajó sobre las dificultades que enfrentan las mujeres en espacios artísticos y de ocio, analizando cuestiones como la invisibilización del talento femenino, los cánones de belleza, la doble carga de cuidados y el síndrome de la impostora.

Categoría Participación Estudiantil: Dragoteatro – IES Drago

Por su destacada implicación en actividades culturales y artísticas dentro y fuera del centro educativo, promoviendo la creatividad, el trabajo en equipo y la participación activa del alumnado en la vida escolar y comunitaria.

Categoría Compromiso Informativo: Pedro Espinosa Coucheiro (Cadena SER)

Por su labor como periodista, destacando su compromiso con los centros educativos públicos y por permitirnos dar voz a la comunidad educativa, contribuyendo a visibilizar la educación pública y a fomentar la participación e implicación de familias, docentes y asociaciones.

Nueva Categoría de Reconocimiento: Batucada Samba Wamba

Por su contribución a la dinamización cultural y educativa a través de la música y la participación comunitaria, y por su constante disposición a colaborar con la escuela pública siempre que se les necesita.

Desde la FLAMPA Gades se destaca que los premios nacieron con la finalidad de reconocer trayectorias, iniciativas y acciones ejemplares que contribuyen a la mejora de la educación, la participación de las familias y el fortalecimiento de la escuela pública. La Federación comunicará próximanente la fecha y el lugar del acto de entrega de las distinciones.