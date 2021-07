La solución contra los malos humos que generan los cruceros del puerto de Cádiz

No les ha cogido de sorpresa. Todos, su presidenta Teófila Martínez, su director, Agustín Romero, su responsable del área comercial, Kate Bonner, o incluso su jefa de comunicación, Raquel Boy... sabían que en este encuentro internacional Meet OPS Cádiz 2021 iba a ponerse sobre la mesa la peor cara del sector de los cruceros.

Los buques turísticos no sólo traen turistas, terrazas y comercios llenos, calles coloreadas de giris que se visten como daltónicos y con inconfundibles chanclas. Traen contaminación. Traen gases de efecto invernadero. Traen malos humos para la ciudad y para sus ciudadanos. Pero nadie se ha atrevido a decirlo de manera tan pública y transparente como lo ha hecho la Autoridad Portuaria a través de este encuentro internacional en el que se han dado citas ingenieros y representantes de empresas que saben mucho sobre malos humos pero que saben también como solucionar los efectos de esos malos humos.

La APBC logró atraer ese foco internacional hasta Cádiz dejando sus vergüenzas al aire, algo que este jueves se convirtió en todo un ejercicio de transparencia informativa. No fueron conversaciones de despacho sino que fue un encuentro al que asistió numeroso público y al que tuvimos acceso libre todos los medios de comunicación que quisieron llegarse hasta el Hotel Parador Atlántico de Cádiz y todos aquellos que, desde cualquier parte del mundo, también quisieron asistir en streaming a través de las redes.

Hubo ponentes, como el profesor de la UCA Juan Moreno que avanzó que en cuestión de días se iba a publicar en una revista científica “de alto impacto” un estudio que relacionaba el tráfico de buques en zonas como el Estrecho de Gibraltar con la contaminación, con el número de ingresos en los hospitales e incluso con las muertes entre la población de las ciudades. Demostró en su exposición que esa contaminación que se genera en estas zonas de tanto volumen de tráfico portuario puede llegar incluso a zonas de Madrid.

Electrificar los muelles de Cádiz requiere una inversión pública o privada de 7,5 millones

Era algo inconfesable y era casi tirarse tierra encima. Pero la exposición de estos problemas medioambientales que provoca el tráfico de cruceros, con la emisión de gases contaminantes que provocan serios daños a la salud de los gaditanos llegó de la mano de la solución. Se llama OPS (On Shore Power Supply) o sea, electrificar los muelles. O sea, crear una infraestructura con una serie de tomas eléctricas y cableados que permita que cuando un crucero llegue a puerto pueda engancharse a la electricidad del puerto. Esto hace posible que el buque, durante su estancia en Cádiz, pueda apagar sus motores, interrumpiendo esta emisión de gases y malos humos por sus chimeneas que, durante años y años, han estado maltratando el cielo de nuestra ciudad.

Harán falta 7,5 millones de euros. La Autoridad Portuaria de Teófila Martínez dice que pone 1,5 millones y que el resto debería llegar de la mano de inversores privados, aunque, si este dinero no llega por esa vía, se convertirá en una apuesta unipersonal por parte de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz.

No hay que dejar de lado que la Diputación de Cádiz ha colaborado en la organización de este Meet OPS Cádiz 2021 con dinero llegado de su programa DipuActiva 2021, algo que también demuestra una actitud muy positiva por parte del ente provincial. También estuvo Francisco Cano, como representante del Ayuntamiento de Cádiz, pero no se sabe si tiene entre sus planes participar de alguna manera en este proyecto vital del que dependerán la salud pulmonar de los gaditanos a lo largo de los próximos años.

Nunca pensé que lo escribiría, pero o se toma una decisión firme y se hace este proyecto OPS nuestro, o será mejor pensar en limitar la presencia de cruceros en nuestro puerto, algo que significaría un palo mortal tanto para la economía portuaria, como para todos los que viven en el puerto y del puerto de Cádiz, que según estudios de la UCA, son más personas de las que podamos llegar a pensar.

Durante las ponencias se reveló sin ir más lejos que el aire que respiramos se hizo mucho más sano durante la pandemia, a pesar de la presencia activa y mortal del coronavirus, gracias a la congelación de los cruceros. Se suspendieron todas las escalas y rutas y los barcos quedaron fondeados en medio de bahías de medio mundo.

Fue una desgracia para el sector pero, desde la celebración de este Meet OPS Cádiz 2021 que ha hecho posible una autoridad portuaria a la que no le ha importado tirarse piedras sobre su tejado, creo que esta suspensión le ha venido bien a nuestra querida atmósfera.

Conviene que las administraciones, que no sé si dejaron a un “notario” en las jornadas o sólo llegó la Diputación y el Ayuntamiento para aparecer en la foto, tomen nota de lo que este jueves se escuchó en el Hotel Atlántico. Si es así, si el sector privado no responde, el público tendrá que hacer una vaquita para conseguir esos 7,5 millones de euros para que el proyecto de electrificación del muelle de Cádiz sea una realidad. Si no es así, habrá que buscar otra alternativa al sector de los cruceros. Fueron más de 9.600 horas de estancias de barcos en Cádiz echando malos humos por no contar con esos enchufes que harían posible que los barcos apaguen sus motores mientras están en el puerto.

Fue duro escuchar el problema pero esperanzador escuchar las soluciones, que las hay variadas La voluntad está ahí y no ha sido ningún ecologista el que ha puesto el grito en el cielo desnundándose frente a la terminal de cruceros o colocando una pancarta en la cubierta de ningún crucero. Ha sido la propia Autoridad Portuaria, con Teófila Martínez al frente, la que se ha traído de la mano al Clúster Naval de Cádiz, que algo sabrá de todo este tema, para que se sepa pública y transparentemente que los cruceros traen turistas que dejan tasas portuarias millonarias y que se dejan los cuartos en los comercios y en la hostelería gaditana, pero que también traen contaminación.