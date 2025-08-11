Ya sólo quedan libres un 29% de los terrenos de la antigua factoría de Altadis en Cádiz

En color, las empresas y el servicio que ya han ocupado el 71% de los terrenos de la vieja fábrica de Altadis en el recinto fiscal de la Zona Franca

Al Consorcio de la Zona Franca de Cádiz le queda muy poco para terminar de poner en uso el cien por cien de la superficie de la que disponía la antigua factoría tabacalera de Altadis dentro del recinto fiscal, un logro que parecía imposible. Hasta la llegada del actual equipo directivo al consorcio estos terrenos no solo se encontraban baldíos, sino en un importante estado de dejadez.

De hecho, siete de cada diez de los más de 150.000 metros cuadrados de suelo industrial inactivo hasta ahora ya están ocupados gracias a la última incorporación de Dreexo Energy. Esta empresa fabricará biocombustibles de segunda generación, es decir, de origen animal y vegetal que no se utilizan para la alimentación, con destino, fundamentalmente en la aviación. Un proyecto acorde con el nuevo modelo de industria 4.0, innovadora y sostenible, que ha implantado el consorcio gaditano, que cumple con los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la promoción de la economía circular, en tanto que se aprovechan residuos. Unos objetivos acordes también con el Plan de Descarbonización puesto en marcha, consistente en analizar y registrar la huella de carbono para posteriormente mitigar y compensar emisiones.

La labor del departamento comercial de la Zona Franca de Cádiz ha conseguido atraer a los terrenos hasta hace poco abandonados de la tabacalera a la Guardia Civil, que tiene su Grupo Marítimo del Estrecho y Centro de Perfeccionamiento del Servicio Marítimo en el conocido como Edificio en Cruz, con una superficie de 2.517 metros cuadrados. A esta unidad del instituto armado se suma Rospa, una firma dedicada a la fabricación de elementos y estructuras para la energía renovable, que se instala en una superficie de 2.120 metros cuadrados para producir Solar Box, un dispositivo para la optimización en la generación y tratamiento de la energía fotovoltaica. También se incorpora Elecam, una firma gaditana con presencia ya en el recinto exterior y que ampliará su actividad en otros 3.688 metros cuadrados. Dragados Offshore, que lo hará en otros 13.500 metros cuadrados. Dreexo Energy se implantará en los 51.167 metros cuadrados de las parcelas que quedaron tras el desmantelamiento de almacenes mecanizados que se llevó a cabo en 2020.

De esta manera, en Altadis ya solo quedan sin ocupar el 29% de los terrenos de los que dispone el recinto, los únicos espacios libres disponibles ya en un recinto fiscal colmatado con una ocupación que ronda el 100% sobre todo en los espacios industriales, ocupación que va fluctuando mínimamente por la rotación de los propios clientes, dada la alta demanda existente.

24 empresas de alta tecnología, más otras 80 de economía azul

El delegado especial del Estado para la Zona Franca de Cádiz, Fran González, ha resaltado “la importante labor” desarrollada por el equipo del consorcio, y especialmente por el área comercial, dado que ha conseguido atraer a empresas de calado que están generando un foco de innovación importante. “Se trata de empresas que no sólo van a generar riqueza y empleo sino que además se alinean perfectamente con toda la estrategia que estamos desarrollando en industria sostenible y responsable, de manera que nos reafirmamos en que vamos en el camino correcto en cuanto a la innovación, la economía circular y la visión de futuro”, ha afirmado González.

“Al gran polo de Economía Azul que ya es Cádiz, con nuestros proyectos Incubazul y ZF Blue Core, hay que añadir una potente actividad empresarial en torno a la economía circular y a la tecnología y a la innovación que se está desarrollando en esta zona del recinto fiscal que hemos reactivado en los últimos meses atrayendo firmas de nivel que ejercerán de tractoras para otras empresas”, ha explicado.

Fran González ha añadido que “en nuestro recinto fiscal de Cádiz ya conviven las startups de Incubazul con empresas tecnológicas e innovadoras que se han incorporado a nuestras instalaciones en los últimos meses atraídas por nuestro modelo de industria y solo en el recinto fiscal ya tenemos 80 vinculadas a la Economía Azul y 24 de alta tecnología (Capgemini, Quest Global, Grupo Oesía, Elecam, Rospa, CT Ingenieros, Dreexo, Dragados Offshore, por citar algunas)”.