La solidaridad de Cádiz llega hasta Perú

El Ayuntamiento de Cádiz y la Fundación Madre Coraje están llevando a cabo un proyecto de ayuda humanitaria en el distrito de Anco Huallo, en la región peruana de Apurímac, para atender a familias afectadas por las intensas lluvias y granizadas registradas en la zona. La intervención, ejecutada por Cáritas Abancay, está permitiendo la rehabilitación de los techos de 60 viviendas familiares, mediante la entrega de planchas metálicas galvanizadas y material de fijación, con el objetivo de mejorar la seguridad y protección de los hogares frente a nuevos fenómenos climáticos. En total, se han distribuido 180 planchas, tres por familia, en seis comunidades rurales del distrito.

El proyecto incluye además la entrega de mochilas de emergencia, equipadas con mantas térmicas, botiquines de primeros auxilios, linternas y productos básicos de higiene, así como acciones de formación y prevención, realizadas mediante visitas domiciliarias para reforzar la preparación de las familias ante posibles emergencias.

La iniciativa, denominada ‘Casas y Futuro. Atención a Familias Afectadas por Lluvias Torrenciales y Granizada en el Distrito de Anco Huallo (AH66)’ beneficia directamente a 200 personas.

Desde Anco Huallo, las familias beneficiarias y las autoridades locales han trasladado su agradecimiento al Ayuntamiento de Cádiz y a la Fundación Madre Coraje, destacando que el apoyo recibido no solo ha permitido reparar techos, sino también recuperar la esperanza y la tranquilidad. Una muestra de cómo la solidaridad gaditana se traduce en oportunidades y protección para quienes más lo necesitan, incluso a miles de kilómetros de distancia.