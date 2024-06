Los singulares azulejos de estilo modernista en José del Toro, 14 de Cádiz se conservan 'in situ'

El revuelo creado en torno a la historia de unos singulares azulejos de una casapuerta gaditana en la calle José del Toro, 14 con motivos de estilo modernista que ilustran escenas de El Quijote llega a su fin. Ante la posible retirada de estos elementos ornamentales de gran valor histórico al hilo de la rehabilitación del edificio, el arquitecto del proyecto, Gumersindo Fernández, confirma que finalmente se van a respetar.

Fernández cuenta que a priori desconocían la singularidad de estos estos azulejos cervantinos, "hasta el punto de que no se recoge de forma expresa en el PGOU, salvo la indicación de que el portal, el patio y la escalera tienen azulejos, pero sin especificar nada más". Pero la posible retirada de estos elementos ornamentales ha provocado la polémica en las redes sociales y la reacción de las asociaciones de defensa del patrimonio y del propio Ayuntamiento de Cádiz, explica el arquitecto, ante lo que expresa “que no tenemos intención de retirarlos, se mantendrán tal cual”, para de este modo respetar el patrimonio histórico de la ciudad. Puntualiza que tienen que estudiar la sustitución de algunos que están en mal estado, "pero si no es posible, continuarán como están".

El valor de los azulejos cervantinos

Con esta decisión del estudio de arquitectura gaditano se pone fin a esta polémica en torno a estos azulejos que ha puesto estos días en alerta a ADIP, con el historiador Salva Santos implicado en su conservación, la Asociación Cádiz Iustrada y a la Asociación Niculoso Pisano, dedicada a la divulgación, catalogación, estudio, difusión y conservación del patrimonio cerámico a nivel andaluz. Uno de sus integrantes, Alfredo García Portillo, a su vez miembro de Cádiz Ilustrada, y experto en cerámica, apunta que estos azulejos que rondan el siglo de existencia son únicos en Cádiz, "pues solo existe otro ejemplo de este tipo de cerámica en un zaguán en la calle Hospital de Mujeres, pero en este caso las piezas son exclusivamente lisas y con motivos ornamentales", lo que confiere a este conjunto de José del Toro una mayor importancia.

Se trata de unas piezas cervantinas realizada en la técnica de cuerda seca, con cenefas de arte modernista repartidas en varios lugares del portal.

La obra "fue muy probablemente encargada a José Barrasa, doctor en derecho y en historia y secretario de la Academia Hispanoamericana, tras la muerte de su padre, un diputado gaditano y almirante que falleció en 1925".

Alfredo García Portillo investigó hace poco la autoría de la obra junto a su amigo y compañero de la asociación Pisano Alfonso Pleguezuelo Hernández, que es Catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla, quien identificó la fábrica y otros datos en el trabajo de Domingo Ramos Corpas sobre la cerámica de Andújar. "Así que podemos concluir que esta azulejería se hizo en el taller Iliturgi S.A., de la ciudad de Andújar, fundado en 1919 por un industrial levantino llamado Antonio Mezquita Mezquita". Para estos trabajos contrató como pintor a Manuel Gutiérrez Orgambide, un ceramista formado en Sevilla, añade. "La afición del fundador de la empresa por el Quijote quedó reflejada incluso en las felicitaciones navideñas que enviaba a sus clientes", comenta como detalla en el escrito que ha elaborado para evitar la retirada de estas piezas ornamentales.

Como particularidad, refleja que "no son cuadrados, estando insertos en un conjunto color marfil con piezas en vertical y en horizontal", lo cual dificultaría mucho su retirada en caso de intentar conservarlos en otro lugar. Aparte de que se requiere especialización para afrontar estos trabajos.

También destaca que al estar siempre abierto el portal, "han pasado a ser parte del paisaje urbano", atrayendo la atención de no pocas personas que entran a fotografiarlos o admirarlos.

En cualquier caso, el arquitecto ha dejado claro que mantendrá en el proyecto la azulejería en su lugar original.