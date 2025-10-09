Los sindicatos CCOO y UGT se suman a las peticiones de municipalización de la Ayuda a Domicilio en Cádiz

El Ayuntamiento de Cádiz sigue recibiendo peticiones o exigencias para que el servicio de Ayuda a Domicilio sea municipalizado. Las últimas voces en demandar esta acción política han sido las de los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, que de manera conjunta se han pronunciado ante el conflicto que ha vuelto a originarse entre la plantilla de trabajadores y que amenazan con afectar al propio servicio municipal.

"Basta ya de convertir la atención a nuestros mayores y personas dependientes en un negocio para unas pocas empresas. Lo que está en juego es la dignidad de quienes reciben el servicio y de quienes lo prestan", han denunciado los sindicatos, que considera que las empresas privadas "priorizan el beneficio económico sobre la atención a los mayores y personas dependientes, generando precariedad laboral y una merma en la calidad asistencial".

Frente a ello, defienden los sindicatos la Ayuda a Domicilio como "un pilar esencial en el sistema de atención a la dependencia", considerando que por ello debe gestionarse "con criterios de responsabilidad social, transparencia y vocación de servicio público". “No podemos permitir que un servicio tan sensible y necesario esté condicionado por intereses empresariales”, han insistido.

En defensa de la municipalización

Es por todo ello que UGT y CCOO reclaman al Ayuntamiento de Cádiz que municipalice el servicio, porque eso permitiría "ofrecer un servicio público de calidad, cercano y adaptado a las personas usuarias, poner fin a la precariedad y garantizar estabilidad y derechos laborales a la plantilla y asegurar que cada euro invertido revierta en el servicio y no en beneficios privados".

Para lograr la municipalización, piden el inicio de un proceso de diálogo "inmediato" que sirva para sentar las bases de esa gestión pública que se demanda. Y amenazan los dos sindicatos con "movilizarse junto a la plantilla y a la ciudadanía si no se atiende esta reivindicación" de iniciar el proceso de municipalización de la Ayuda a Domicilio.

“Si el Ayuntamiento de Cádiz quiere estar del lado de la gente, debe gestionar directamente el servicio. No hay excusas", trasladan los dos sindicatos, que insisten en que en estas próximas fechas van a intensificar la presión sindical y social "si no se abre de inmediato un proceso para la municipalización". "La dependencia es un derecho, no un negocio”, concluyen.