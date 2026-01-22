El sindicato SATSE denuncia una nueva agresión a dos enfermeras del centro de salud de Loreto en Cádiz

El Sindicato de Enfermería SATSE ha condenado la agresión por amenazas que han sufrido dos enfermeras, ambas profesionales del Centro de Salud Loreto-Puntales, en Cádiz, durante una actuación asistencial en un domicilio por parte de un familiar del paciente al que atendían, según informa el sindicato en nota de prensa.

Este grave incidente, que ha ocurrido en el ejercicio de su labor profesional, vuelve a poner de manifiesto "la indefensión y la falta de protección que sufren muchos profesionales sanitarios, especialmente en la atención domiciliaria, donde desarrollan su trabajo sin las garantías de seguridad necesarias, estando expuestos a situaciones de riesgo".

"Desde SATSE -continúa la nota- trasladamos nuestro apoyo y solidaridad a las profesionales afectadas y exigimos a la administración que asuma su responsabilidad, adopte medidas preventivas eficaces y garantice entornos de trabajo seguros que eviten que hechos como este se repitan".

Y continúa el sindicato: "Las enfermeras y fisioterapeutas somos el colectivo que más agresiones de diferente índole sufre en el ejercicio de nuestra actividad profesional. Situaciones violentas que nos ponen en riesgo y que provocan efectos nocivos en nuestra salud física y mental. Las agresiones, ya sean físicas o verbales, no pueden normalizarse ni minimizarse. La sobrecarga asistencial, la falta de recursos y la ausencia de protocolos efectivos incrementan la tensión en el ámbito sanitario, pero nunca justifican la violencia contra quienes cuidan de la salud de la población".

Ante esta situación, el sindicato SATSE ha convocado, el próximo viernes 23 de enero, a las 9.30 horas, una concentración de protesta a las puertas del Centro de Salud Loreto-Puntales para denunciar públicamente estos hechos, visibilizar la gravedad de las agresiones en el ámbito sanitario y reclamar medidas reales que protejan a los profesionales.

Para SATSE, todas las administraciones sanitarias competentes "deben tomarse en serio, de una vez por todas, un problema que vulnera el más elemental derecho a poder trabajar en condiciones seguras y saludables.Pedimos, además, que acuerden cómo actuar de manera conjunta y coordinada para lograr, como objetivo prioritario, prevenir cualquier agresión, ya sea física (empujones, puñetazos, golpes…) o verbales (amenazas, insultos…)".

"La agresión no es la solución, y cuidar de quienes nos cuidan es una responsabilidad ineludible. Sin seguridad, no hay atención sanitaria de calidad", concluye el sindicato.