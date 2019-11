Un sindicato municipal dice que Quirós “miente” con la RPT municipal

Uno de los sindicatos con representación en el Ayuntamiento de Cádiz, la Unión de Policías Locales y de Bomberos (UPLB), y el Partido Popular han criticado la postura municipal con la actual RPT (Relación de Puestos de Trabajo), la cual quieren llevar al Pleno municipal sin contar con el visto bueno de las fuerzas sindicales.

La UPLB asegura que es “totalmente incierto” que no se encuentren en la RPT las plazas ocupadas por interinos y ha acusado al concejal de Personal, Demetrio Quirós, de “actuar de forma mezquina porque entremezcla asuntos con la intención de confundir a la opinión pública porque debería saber que la Oferta de Empleo Público, la interinidad, la consolidación de puestos y la promoción interna no es la RPT propiamente dicha”.

Este sindicato asegura, por ejemplo, que en los ejercicios de 2016 , 2017 y 2018 el equipo de Gobierno aprobó las correspondientes ofertas de empleo público de cada ejercicio “sumando un total de 128 plazas, siendo aprobadas las mismas sin ningún impedimento a pesar de que se estaba intentando aprobar una RPT”.

Este sindicato califica de “ejercicio maquiavélico de cinismo venir a estas alturas alegando urgencia y lo que es peor aún, ha caído muy bajo pues hay que ser muy retorcido para utilizar una burda estrategia e intentar enfrentarnos y echarnos encima a determinados compañeros”.

Por ello, afirma que si tanto esgrime ahora la responsabilidad el equipo de Gobierno “para llevar a Pleno la propuesta urgente de modificación parcial de la RPT, por qué no han hecho gala también de idéntica responsabilidad elaborando una RPT total en estos diez últimos meses”.

Por otro lado, el Grupo Municipal del Partido Popular de Cádiz ha mantenido este lunes una reunión con los sindicatos municipales que han rechazado la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que el Gobierno Local está intentando aprobar con el único respaldo de Autonomía Obrera. Juancho Ortiz, acompañado de Carmen Sánchez y Maite García González-Negrotto, se comprometió con las secciones sindicales de CCOO, UGT, SPL y CSIF a rechazar en el Pleno Municipal la propuesta de Podemos de reforma parcial de la RTP que olvida las demandas de la mayoría de los representantes de los trabajadores municipales.

Juancho Ortiz señaló que le parecía “lamentable” la postura del concejal delegado de Personal cuando –según han denunciado los sindicatos- anunció en una mesa de negociación paritaria que la reforma de la RPT que llevarían a pleno se iba a aprobar “sí o sí”. Ortiz indicó que “aunque no nos sorprende las formas, porque Podemos siempre ha hecho gala de su falta de diálogo y su sectarismo, no es de recibo que una RPT que afecta a toda la plantilla municipal se haga sin el consenso y el acuerdo con los representantes de esa plantilla. Esperamos que en esta ocasión rectifiquen de verdad y no con el engaño de mandar una nota de prensa en la que anuncian una marcha atrás que luego nunca ejecutan”.