El Sindicato de Inquilinas denuncia que el Ayuntamiento de Cádiz veta a vecinos en unas jornadas sobre vivienda pública

Una imagen de la protesta de la APDHA en las Jornadas de Vivienda Social Pública que se celebran en Cádiz.

El Sindicato de Inquilinas de Cádiz ha denunciado a través de un comunicado la imposibilidad de registrarse para acudir al foro sobre vivienda pública que se está celebrando en Cádiz este jueves 12 de marzo y este viernes 13 de marzo y el "intento de lavado de cara por parte del Ayuntamiento de Cádiz de Bruno García con varios desahucios por parte de Procasa a sus espaldas". La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía también protestó esta mañana por el mismo motivo

"¿Por qué no está abierto a la ciudadanía, la más afectada por esta problemática?"

"Si leemos bien el documento de Procasa que comunica estas jornadas, se anuncia que el acto estará abierto a la ciudadanía en general que esté interesada en la materia, vía inscripción. Aunque estas jornadas están pensadas para profesionales y entidades que trabajan en el ámbito de la vivienda social, tanto desde el sector público como el privado, en la nota de prensa no se habla de que sea exclusiva para estos grupos", argumentan.

"Sin embargo, varios miembros del sindicato que se han intentado registrar a este acto han recibido la misma respuesta: 'Tras el análisis de las solicitudes recibidas, le informamos de que, en esta edición, no ha sido posible admitir su inscripción, dado que las jornadas están específicamente orientadas a un perfil profesional y técnico directamente vinculado al ámbito de la vivienda social y asequible, así como a personas y entidades con un interés legítimo relacionado con los contenidos y objetivos del encuentro".

"A través de vía telefónica AVS Andalucía [coorganizador del evento] también confirma que estas jornadas están dirigidas exclusivamente para empresas y técnicos relacionados con la construcción de vivienda pública", añaden.

"¿De qué tienen miedo?"

"Si estas jornadas están pensadas para debatir sobre el futuro de la gestión de la vivienda pública y el derecho constitucional a tener una vivienda digna, ¿por qué no se admite la participación de la ciudadanía? ¿Por qué no se ha convocado al propio Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Cádiz cuando somos los que más conocemos de primera mano la problemática de la vivienda en la provincia?", se preguntan.

Desde el colectivo de vivienda gaditano, declaran con contundencia "la existencia de un motivo claro de fondo: Estas jornadas solo pretenden ser un lavado de cara a un Ayuntamiento que se ha posicionado del lado del negocio inmobiliario y de la vivienda, que ha ejecutado desahucios a través de Procasa y que no tomado medidas contundentes para frenar la escalada de precios de la vivienda y la expulsión de la ciudadanía gaditana de sus hogares."

"La situación seguirá siendo asfixiante"

Desde el sindicato recuerdan que "en Cádiz, actualmente hay decenas de viviendas vacías de Procasa en numerosos bloques de vivienda propiedad de la empresa pública municipal y están tratando de vender viviendas a precios inaccesibles para la mayoría de familias trabajadoras de la ciudad como en Marqués de Cropani. Esa es la realidad del modelo y política de vivienda del ayuntamiento", denuncian.

El colectivo subraya que "la situación seguirá siendo asfixiante para la mayoría de la población gaditana hasta que el Ayuntamiento no se plantee de manera real la recuperación de las más de 2.500 viviendas vacías en la ciudad y la retirada de las licencias turísticas de las más de 2.300 viviendas turísticas censadas actualmente de manera legal. Además, de agilizar los procesos de asignación de viviendas públicas evitando que se encuentren en desuso y vacíos, al igual que la prohibición de todos los desahucios en viviendas de Procasa", concluyen desde la organización.