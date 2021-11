El sindicato de estudiantes mantiene la movilización del viernes en apoyo al sector del metal

El Sindicato de Estudiantes ha anunciado este jueves, tras el acuerdo alcanzado entre patronal y sindicatos del metal de la provincia de Cádiz para poner fin a la huelga tras nueve días de movilizaciones, que "la huelga estudiantil del viernes 26 de noviembre se mantiene en apoyo de la lucha del metal y contra la represión policial".

Su representante, Ainhoa Murcia, afirma que "estamos con los trabajadores porque se llegó a un acuerdo firmado a espalda de los trabajadores y hoy se les ha llamado a entrar a trabajar en lugar de convocar una asamblea donde todos democráticamente pudieran decidir si este preacuerdo es satisfactorio tras la huelga indefinida". Añade que "a muchos se les ha hecho votar delante de los propios jefes de los talleres, que sabemos la represión que existe muchas veces en el metal".

Murcia ha expuesto que son muchos los trabajadores y trabajadoras que se oponen a este preacuerdo, "sus delegados de UTG y CCOO no representan a la mayoría de los trabajadores del metal y muchas empresas no tienen ni siquiera representación"·

Entre los motivos por los que no están de acuerdo con la decisión de la noche del miércoles explica que "la subida salarial es una miseria, no llega al IPC y, además, no llega para cubrir la subida de todos los suministros", e incide en que "no se plantean recuperaciones en pagas, que la mayor parte de trabajadores que son eventuales no lo van a ver y están perdiendo nivel adquisitivo". Tampoco se habla de la aplicación del plus de peligrosidad para todos los empleados eventuales, "cuando todos trabajan en las mismas condiciones". En definitiva, "no es la firma de un preacuerdo satisfactorio".

Por todo ello, han llamado a los estudiantes a salir a las calles el viernes, 26 de noviembre, a las 11.00 horas en las Puertas de Tierra de Cádiz, "por la dignidad, contra la criminalización de la juventud, contra la precariedad, el paro masivo y la falta de futuro". "La juventud en lucha daremos otro ejemplo pacífico y reivindicativo este viernes", ha advertido antes llamar "a la huelga y la manifestación" y a "vaciar las aulas y llenar las calles".