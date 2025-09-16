Un simple gesto que ayuda a salir del aislamiento social

Aislamiento, falta de comunicación, cansancio, estrés, mareos. Depresión, irritabilidad, desconfianza. Son algunos de los trastornos que puedan derivar de la pérdida de audición. Por ello, detectarla de forma temprana es fundamental para no arrastrar ninguno de estos problemas.

Desde hace cinco años Audika, Centros Auditivos, lleva a cabo una campaña a nivel nacional, en colaboración con los ayuntamientos, para concienciar a la población sobre la importancia de cuidar la audición.

En esta ocasión el escenario elegido fue ‘El Piojito’, por lo que instaló una carpa en la avenida de la Bahía de nueve de la mañana a dos de la tarde.

A través de unos cascos, los participantes en esta iniciativa debían apretar un botón en una tablet cuando escucharan un sonido, por muy débil que sonara. Este simple gesto servía para detectar si tenían algún tipo de pérdida auditiva, ya fuera en un oído o en los dos.

Irene Chaves, audioprotecista de Audika, resaltaba que es importante detectar a tiempo la falta de audición porque “si pasa mucho tiempo puede que no entendamos correctamente una conversación o a la hora de ver la televisión, incluso si nos ponemos audífonos”.

Esta profesional considera que la población “no es consciente de que la audición es muy importante y no le da la misma importancia que a la vista, por ejemplo”. Estas pruebas están indicadas sobre todo a la población mayor de 50 años, aunque son convenientes para cualquier persona que haya notado que no oye bien.

Solo en la mañana de ayer, por la carpa de Audika pasaron más de 160 gaditanos preocupados por su salud auditiva. El aislamiento social es una de las consecuencias más frecuentes de la pérdida de audición porque “mucha gente prefiere no pedir que repitan algo o decir que no han oído bien por no molestar y no ser pesados. Entonces se aíslan de las conversaciones y del entorno social”.

La tecnología ha avanzado enormemente en este campo ya que “los dispositivos son muy pequeñitos, casi invisibles y funcionan de maravilla. Incluso ya se utiliza la Inteligenica Artificial”, concluye Irene Chaves.