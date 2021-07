La simbología franquista de Cádiz

LA raíz de la ultima retirada de la placa de Pemán de la fachada de su casa natal en la calle Isabel la Católica de nuestra ciudad, ha caído en nuestras manos el “Catálogo para la Retirada de Simbología Franquista de la Ciudad de Cadiz” editado en 2019 por el Ayuntamiento,- Delegación Municipal de Memoria Democrática. En su presentación, el Presidente de la Comisión Municipal para la Retirada de Simbología Franquista, Teniente de Alcalde Delegado de Memoria Democrática Don Martin Vila Pérez dice: “En cumplimiento de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura; en cumplimiento de la Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía; pero sobre todo, en cumplimiento de los principios universales consagrados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre promoción de la VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN, venimos a publicar este Catálogo para la Retirada de Simbología Franquista de la Ciudad de Cádiz.”…. “Siempre desde el rigor histórico y haciendo del mismo una herramienta para la investigación, pues la inmensa mayoría de éstos se reubicarán en otros enclaves donde su contexto sea más adecuado o se incorporarán al depósito municipal para su conservación. Aquellos y aquellas que en un futuro deseen investigar sobre esta materia, tendrán en este Catálogo a su vez un punto de partida, una referencia”.

Sin embargo la propia ley de Memoria Histórica 52/2007 especifica lo siguiente: ”Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”. Y continua: “Lo previsto en el apartado anterior no será de aplicación cuando las menciones sean de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados, o cuando concurran razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas por la ley”.

No llegamos a comprender, aplicando literalmente la frase anterior; ¿donde estaban la “exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, de la guerra Civil y de la represión de la Dictadura” en el busto de Pemán o en la placa retirada de la fachada? Al parecer lo que ‘molestaba’ de la placa era la frase “Cantor excelso de la raza” y la fecha de MCMXXXIX, año en que estaba de alcalde (no democrático) Juan de Dios Molina, el Ingeniero jefe de los SMAE. Opinamos pues que no se está aplicando con escrupulosidad lo redactado en la ley de M.H.

En la ficha 101 del catalogo aparece la escultura de busto redondo de José Maria Pemán, de granito rosa sobre pedestal de mármol, autor Juan de Ávalos. En el apartado de la ficha “propuesta de la comisión” dice: Tras un debate al respecto se considera adecuado su traslado a un contexto literario y cultural más adecuado, según lo acordado por unanimidad en el punto 2 por la Comisión para la Retirada de Simbología Franquista el 12 de marzo de 2019. Esta escultura fue retirada de su casa natal, Calle Isabel la Católica, el 25 de febrero del año pasado 2020, sin que hasta la presente se sepa en qué ‘contexto literario y cultural’ se ha depositado.

Recordemos que la comisión de referencia estaba compuesta por cuatro miembros del Ayuntamiento de Cádiz, dos de la Plataforma Memoria Histórica de Cádiz, un miembro representante de la Universidad de Cádiz, dos por el Ilustre Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias de Cádiz, un representante del Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz, un miembro de la Asociación para la Difusión e Investigación del Patrimonio Cultural de Cádiz, y dos miembros de la Federación Asociaciones Veinticinco de Abril. Y como presidente el primer teniente de Alcalde para la Memoria democrática.

En la ficha número 100 del catálogo aparece el conjunto escultórico situado en el Parque Genovés restaurado en 2008 por la Fundación Juan de Avalos y el Ayuntamiento. El conjunto escultórico se compone de una peana de granito sobre la que alzan dos prismas; el mas bajo sostiene el busto en bronce de J.M. Pemán (reproducción de la anterior escultura de granito obra de Avalos). El otro prisma sostiene una lápida con la siguiente inscripción: “Cádiz a José Mª Pemán 1967. Señorita del Mar, novia del aire. Piropo a Cádiz. J.M.P.”- El conjunto se completa con dos bancos semicirculares y dos estanterías para libros. Todo ello en granito gris.

La propuesta de la Comisión dice:” Tras un debate al respecto se considera adecuado su traslado a un contexto literario y cultural más adecuado, vinculado exclusivamente a su aspecto literario, según lo acordado por unanimidad en el punto 2 por la Comisión para la Retirada de Simbología Franquista el 12 de marzo de 2019.”

Estamos en total desacuerdo con la recomendación de la comisión, ya que ni en la figura o texto de este monumento aparecen connotaciones con el anterior régimen, es decir de “simbología franquista”, incluso el busto de Pemán aparece vestido con lo que parece un habito religioso, y los piropos a Cádiz, aunque ya no se lleve este tipo de expresiones “machistas”, tampoco parecen merecedores de ser eliminados de su ubicación actual frente a un Teatro de verano y delante de la Facultad de Filosofía y Letras. ¿Qué mejor enclave vinculado a su “aspecto literario”?

Mucho nos tememos que este conjunto escultórico será, con toda seguridad, el siguiente derribo de la piqueta municipal según este catálogo. Al margen de que se pueda estar de acuerdo o no con la aparente obsesión por eliminar todo vestigio de Pemán del ámbito público de Cádiz (criterio del que discrepamos y al que nos oponemos), nos preguntamos de nuevo ¿cuál sería el ‘contexto literario y cultural’ más adecuado para su colocación definitiva a juicio del Ayuntamiento?.

En el caso de ser desmantelado este conjunto, desde Cadiz Ilustrada proponemos dos posibles ubicaciones: una podría ser el Ateneo Literario, Artístico y Científico de Cádiz del que fue su presidente durante más de cincuenta años. Claro que no sabemos si el exiguo patio de su actual edificio podría albergar las dimensiones y sobre todo el peso del monumento (posiblemente exista un aljibe en su subsuelo). La otra ubicación sería la que fue su residencia en la plaza de San Antonio, actual sede de la Fundación Cajasol, donde luciría bastante en alguna de las dependencias de la planta baja del edificio. O mejor aún, ya que también existe el busto retirado de su casa natal, este podría ir al Ateneo y el monumento del Parque a Cajasol, con lo cual “todos tan contentos” incluido el concejal de Memoria Democrática (suponemos).