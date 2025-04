Un servicio ‘fantasma’ de recogida de animales muertos de las calles de Cádiz

D. C.

Cádiz/Una semana lleva este periódico intentando acceder al supuesto contrato menor que sostiene el presunto servicio de recogida de animales muertos de la vía pública en la ciudad de Cádiz en tanto que no sale a licitación el nuevo, después de la clausura del centro de los horrores que gestionaba Athisa en Chiclana, contratada por la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz.

Ni la empresa supuestamente encargada ahora de esta labor ni el Ayuntamiento han considerado necesario mostrarlo cuando se les ha reclamado. Desde Adopte su Mascota, la firma de Alahurín de la Torre (Málaga) confirmaron que el contrato que mantiene con el Ayuntamiento de Cádiz tan solo es para la recogida, traslado y albergue de animales vivos, pero no muertos. Tampoco han tenido a bien facilitar una copia después de que en el seno de la Policía Local se emitiese una orden interna que ponía en evidencia la falta de este servicio: “A día de hoy y hasta nuevo aviso no podemos recoger ningún animal de la vía pública”, rezaba textualmente.

Con todo, desde el Ayuntamiento ayer insistían en que “en el caso de la aparición de un animal muerto en la vía pública y tras un aviso a la Policía Local, la centralita tiene la orden de dar aviso a la empresa que actualmente gestiona el centro de acogida de animales para que proceda a su recogida de una manera coordinada con la Delegación de Salud”.

“Igualmente este aviso se hizo extensivo a toda la plantilla de la Policía Local para que activen el procedimiento –añaden desde el Consistorio– Esa empresa realiza este servicio y factura cada uno de ellos hasta que no salga la licitación del nuevo tras el rescate que se realizó con la anterior empresa del servicio mancomunado con los ayuntamientos de la Bahía”.

Después de lo publicado por este periódico, el Grupo Municipal Adelante Izquierda Gaditana, denunció ayer la “falta de responsabilidad del equipo de Gobierno de Bruno García con la salud pública” con motivo de su incumplimiento de la normativa de Protección Animal de Andalucía, al “no tener contratado el Ayuntamiento de Cádiz el obligatorio servicio de recogida y eliminación de los animales fallecidos y abandonados en la vía pública, como establecen las leyes tanto estatal como andaluza”.

La concejala de la coalición de izquierdas, Lorena Garrón, lamenta que el Gobierno local del PP “no sólo siga sin contratar este servicio, sino que además mienta a la ciudadanía haciéndole creer lo contrario”, al hablar de que se produjo “un fallo de coordinación en el protocolo” ante la aparición de un gato muerto en la calle y “para el que enviaron a recogerlo desde el propio equipo de Gobierno a un trabajador de Parques y Jardines”. “No existe ni el servicio de recogida ni ese tal protocolo, es un engaño. Mienten descaradamente”, sostiene tajante.

Y asimismo, insiste en que el Ayuntamiento de Cádiz no está cumpliendo con la Ley de Bienestar Animal aprobada en marzo de 2023 y que protege los derechos y el bienestar de los animales.

A todo lo expuesto, Garrón añade que Bruno García “vendió humo con sus políticas de bienestar animal” durante la campaña electoral, pues en estos dos años “no ha hecho nada al respecto, creyéndose que con dejar que los perros puedan ir a la playa en la zona de Santibáñez durante el verano ya iba a tener a los dueños y dueñas de los canes contentos”. Y al respecto recuerda que prometió que iba a mejorar los parques caninos de la ciudad y a reforzar la limpieza en zonas recurrentes de perros, sin que nada de esto se haya materializado.