El turista que se subió la semana pasada al ficus del viejo Hospital de Mora, para hacer unas fotos, y que tuvo que ser auxiliado por los bomberos para poder bajar del árbol, tiene que pagar al menos 140 euros si el Ayuntamiento le impone el abono del coste del servicio, tal y como está estipulado en las tasas municipales.

El Consorcio de Bomberos no cobra por los servicios que presta. De ello se encargan los ayuntamientos que lo conforman, y no todos. San Fernando, por ejemplo, no exige pago alguno. No pasa lo mismos con Cádiz, que sí mantiene una larga lista de conceptos de trabajos realizados por el Consorcio con el coste de cada uno en sus ordenanzas. El dinero que se recauda sufraga parte del mantenimiento del Consorcio, en la parte proporcional que le corresponde al Ayuntamiento gaditano.

A la hora de calcular el coste del servicio en el caso del turista y el árbol del Mora, se tiene en cuenta el tiempo de trabajo, el número de personal que fue necesario, así como el vehículo y el material utilizado.

Hay una cantidad fija que es la propia salida del servicio. 49,90 euros. En este caso, el servicio se alargó entre las cinco y cuarto de la tarde y las seis de la tarde y en el mismo intervinieron tres bomberos: 25 euros.

A la zona acudió un vehículo de rescate de pequeño tamaño: 50,40 euros. Y se utilizó una escalera corredera para acceder al turista: 15,10 euros, lo que hace 140 euros en total.

El coste más elevado, que en este caso no fue necesario, es el empleo de polvo y espuma, que se eleva a 127,70 euros; si se utiliza la plataforma sobre brazo articulado el precio es de 101,70 euros.

Cuando el servicio se alarga durante más de dos horas y menos de cuatro la tarifa de uso de material se aumenta en un 50% y se duplica si la actuación supera las cuatro horas.

El Consorcio también realiza acciones en el mar. El empleo de embarcaciones de salvamento supone una tasa de 89,95 euros, y el uso del colchón neumático de salvamento, otros 37,85 euros.

Los bomberos sólo cobran en casos de presencia en la grabación de alguna película o celebración de un concurso. Aquí los promotores o bien utilizan sus propios equipos de seguridad o acuden al Consorcio, con el pago correspondiente utilizando unas tasas que están fijadas a nivel nacional.

Llamar a los bomberos alertando de un suceso no cuesta nada, a pesar de la leyenda urbana que afirma lo contrario.