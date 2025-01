¿Será la futura Ciudad de la Justicia el edificio más grande de Cádiz?

El consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha querido este lunes en Cádiz poner de relieve la complicada preparación administrativa y burocrática del proyecto de construcción de la nueva Ciudad de la Justicia para poder hacerla realidad. Y para ello, ha afirmado que el futuro equipamiento "probablemente se convierta en el más grande de Cádiz"; y si no lo es, "estará muy cerca del edificio más grande de Cádiz", ha añadido.

Con ello ha querido destacar Nieto los más de 30.000 metros cuadrados construidos que tendrá ese espacio en los antiguos depósitos de tabaco, lo que provoca -según ha querido justificar- esa lentitud en el proceso de tramitación de un proyecto que la Junta quiere culminar sí o sí este año 2025 para que las obras puedan comenzar o bien este mismo año o durante el próximo ejercicio.

El consejero ha comparado la preparación del proyecto con la cosecha del trigo. "Es como si ustedes pensaran que la cosecha es solo cuando se va a recoger el trigo. La cosecha es desde que uno llega, el suelo está sin labrar, lleno de piedras; primero hay que quitar las piedras, luego labrarlo, luego sembrar, luego regar, luego confiar en que no haya una tormenta que se lo cargue, cuidar que van saliendo las primeras hojitas y luego crece y se recoge. Pero el proceso es tan importante como el último paso, porque si no, no se llega nunca a ese último paso", ha expuesto ante los medios de comunicación.

El cambio de proyecto con el nuevo consejero

Unido a estos plazos dilatados que requiere un proyecto de este calado, el consejero también ha querido apuntar en su visita a Cádiz de este lunes el cambio de proyecto que se realizó justo cuando él tomó posesión como titular de la Consejería de Justicia de la Junta, en el año 2022.

"Yo tomé posesión el día 26 de julio, que si no me equivoco era un jueves, y el viernes 27 me dieron el expediente de la Ciudad de la Justicia de Cádiz. Iba camino de Granada evaluando los datos, y empezó a sorprenderme alguna información que veía, entre otras que de una forma que no llegué a comprender nunca se tomó la decisión de limitar al 50% la edificabilidad del solar de la antigua tabacalera, lo que suponía que la Ciudad de la Justicia de Cádiz iba a nacer pequeña, iba a nacer absolutamente insuficiente", ha reconocido Nieto, asegurando que desde ese momento empezó a trabajar con el Ayuntamiento (entonces gobernado por Adelante Cádiz) para otorgar el 100% de edificabilidad a ese suelo. "Eso nos permitió rehacer completamente el proyecto para poder hacer una gran Ciudad de la Justicia, que es lo que necesita la ciudad y la provincia de Cádiz. Y desde entonces no hemos perdido ni un minuto", ha destacado.

Por ello, ante este cambio y la tramitación actual del proyecto, el consejero pide calma a la ciudadanía, los operadores jurídicos y los partidos políticos, asegurando que cuando esté todo el proyecto bien sustentado y tramitado comenzará la obra, "que para la administración pública es absolutamente sencilla".

"Para nosotros lo fácil es poner allí una máquina. Eso lo podríamos haber hecho hace mucho tiempo. Yo podría haber puesto una máquina, unos andamios, consolidar tres edificios, decir que vamos a dejar que las fachadas estén sólidas y podríamos haber dicho ya hay albañiles allí", ha comentado el consejero respecto al retraso de las obras. "Pero ese no es nuestro objetivo; nuestro objetivo es que cuando los gaditanos vean allí una máquina que empieza a trabajar tengan claro que es el principio de un proyecto que se va a terminar y que va a concluir con un equipamiento que va a tener más de 30.000 metros cuadrados construidos", ha querido zanjar Nieto, que insiste en el objetivo de que a lo largo de este año 2025 se tramite todo el expediente previo a la licitación, al fin, de las obras.