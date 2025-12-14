Así será la celebración de las preuvas infantiles en Cádiz esta Navidad 2025

La Delegación de Juventud e Infancia del Ayuntamiento de Cádiz ha organizado un año más, dentro del programa de la Navidad, las precampanadas infantiles, una cita festiva con la que niños, niñas y familias podrán despedir por adelantado el año 2025. El evento tendrá lugar el próximo lunes 29 de diciembre en la Plaza de San Juan de Dios y contará con un gran espectáculo musical, con un tributo a K-pop, y las tradicionales doce gominolas.

La celebración se desarrollará entre las 18:00 y las 22:00 horas, en un espacio especialmente ambientado para el público infantil y familiar.

El programa incluye un musical protagonizado por personajes infantiles, cantantes y un cuerpo de baile, "que incorporará efectos especiales como humo, fuego frío y una sorprendente nevada artificial", señalan. Este espectáculo servirá de antesala al momento más esperado, las doce ‘campanadas’ simbólicas con gominolas, que se ofrecerán frente a la fachada del Ayuntamiento.

Este año, diversos personajes de animación serán los encargados de acompañar a los más pequeños durante la toma de las doce gominolas, en una fiesta-cotillón que convertirá la plaza en un escenario lleno de color, música y diversión.

"Una cita especial para las familias gaditanas"

La concejala de Juventud e Infancia, Gloria Bazán, ha destacado la importancia de esta actividad para la ciudad, ya que “las precampanadas infantiles se han consolidado como una cita muy especial para muchas familias gaditanas”.

Por eso, “queremos que los niños y niñas vivan la magia del fin de año en un entorno seguro, divertido y pensado para ellos, y que la ciudad se llene de alegría durante estos días tan señalados”.

Con esta propuesta, el Ayuntamiento de Cádiz invita a las familias a disfrutar juntas de un adelanto festivo de fin de año, pensado para crear recuerdos inolvidables entre los más pequeños.