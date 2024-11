Seis policías medioambientales velarán por la limpieza de Cádiz

Cádiz/Como ya avanzó Diario de Cádiz el pasado mes, la búsqueda de soluciones para el problema de la suciedad y la basura en Cádiz también va a implicar de una forma más contundente a la Policía Local. Así, el alcalde de la ciudad, Bruno García, ha anunciado en la Junta de Gobierno Local de este viernes la incorporación a la plantilla municipal de "seis nuevos agentes medioambientales" que "en comisión de servicio" vigilarán el cumplimiento de las ordenanzas medioambientales.

"Estos agentes locales llevarán a cabo labores de inspección y vigilancia para detectar que no se tire la basura fuera del horario establecido, que no se abandonen muebles o enseres en la vía pública, la no recogida de las deposiciones de canes, entre otros asuntos relacionados con el medioambiente", ha detallado el primer edil.

Bruno García también ha resaltado que "aunque la mayoría de la población cumple, tenemos que estar vigilantes por si hay algún ciudadano que incumple la normativa ya que la limpieza de la ciudad depende de un buen servicio pero también de cada uno de los gaditanos y gaditanas".

Por su parte, el edil de Mantenimiento Urbano, José Carlos Teruel, ha distinguido esta nueva actuación de las anteriores campañas "de control medioambiental" llevadas a cabo "con la propia policía que estaba de servicio en el turno". "Ahora lo que se hace es un esfuerzo mayor con una comisión de servicio para seis policías, con lo que va a ser bastante más eficiente", ha valorado.

Casi medio millón de euros para pistas deportivas

En la Junta de Gobierno Local de este viernes también se ha dado cuenta de dos propuestas de adjudicaciones de obras que se llevarán al próximo Consejo Rector del Instituto Municipal del Deporte (IMD) en el mes de diciembre.

La primera de ellas es para la demolición parcial y reforma de vestuarios y pistas deportivas de barrio Cándido Andrés en el barrio de Puntales. La empresa Oriconst de Edificaciones y Construcciones por un importe de 196.979 euros y un plazo de ejecución de seis meses.

Esta misma empresa se encargará de las obras de renovación de las pistas deportivas y vestuarios de las instalaciones deportivas de barrio Juan Meléndez, en la plaza Campo de Aviación del barrio de Loreto. La adjudicación ha sido por un importe de 287.699 euros y tendrá un plazo de ejecución de tres meses.

Ayudas sociales

En cuanto a las ayudas sociales, se han aprobado ayudas por valor de 47.277 euros, de las que 41.100 euros para 107 ayudas de emergencia social; 2.524 euros para 3 ayudas económicas familiares; 2.280 euros para 51 ayudas para el pago de la luz; y 1.371 euros para 21 ayudas para el pago del agua.

Se han aprobado a su vez 3 bonificaciones de pensionistas para el pago del agua, 3 bonificaciones para pensionistas para el pago del agua, 6 ayudas de cobertura energética anual y 28 suministros vitales de agua.