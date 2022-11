¿Es recomendable un seguro médico para viajar en crucero?

Es fácil que cuando nos acercamos a la agencia de viaje o bien contratamos un viaje en crucero a través de internet busquemos lo bueno, bonito y barato. Queremos explorar tierras lejanas y viajar en los mejores cruceros y en los barcos con las mejores instalaciones y prestaciones pero siempre buscamos que prime lo barato.

Ahí es donde desde la agencia, cuando ya lo tenemos todo casi cerrado, la señorita o el señor que nos atiende nos ofrecerá la posibilidad de contratar un seguro médico que nos cubra nuestra salud durante el trayecto, tanto a bordo del barco como durante las excursiones en tierra.

El caso ocurrido durante la madrugada de este domingo a lunes en Cádiz, en el que una señora de 82 años sufrió una caída a bordo del Wind Star que le provocó una fractura en una de sus manos, deja al descubierto que siempre, como es obvio, es bueno viajar de esta manera con las espaldas bien cubiertas para evitar sustos, sobre todo económicos, que puedan suponer un daño colateral grave que se sume al accidente o a la enfermedad que podamos sufrir durante el viaje.

La mayoría de los cruceros disponen de instalaciones sanitarias preparadas para atender urgencias y primeros auxilios con un equipo de médicos y enfermeros cualificados. En caso de necesidad, estos servicios están disponibles para todos los pasajeros, pero, ojo, a un coste muy elevado si no se dispone de un seguro médico. Por ejemplo una visita al médico a bordo en la que no se requiera un tratamiento complicado o unas pruebas específicas y, cómo no, una evacuación o un ingreso, puede rondar los 100 euros como mínimo. Este precio suele verse multiplicado por más de lo que debiera si la visita al médico se requiere en un servicio de urgencia, fuera del horario de atención del médico del crucero.

Según ley, los buques que tienen más de cien personas a bordo y que llevan a cabo rutas internacionales cuya duración sea superior a los tres días está obligados a contar con un servicio médico, sobre todo que sea capaz de afrontar problemas menores de salud, emergencias y que sea capaz, como mínimos, de estabilizar a un paciente o que esté formado a coordinar una evacuación a tierra, como ha sido necesario con esta señora de 82 años que tras la fractura requirió ser atendida en el Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz.

¿Hay que pagar el servicio médico a bordo?

Los gastos ocasionados por la atención sanitaria recibida los pagaremos al final de nuestra estancia en el crucero. Sin embargo, si contamos con un seguro para cruceros, podremos solicitar el reembolso de esa cantidad una vez de vuelta a casa. Para ello, es importante solicitar a bordo informe médico, recetas y facturas con el fin de aportarlos a la aseguradora y así justificar los gastos de la asistencia médica recibida.

En el caso del accidente sufrido por la crucerista del Wind Star, todos los gastos han quedado cubiertos por su seguro, de manera que tanto su atención sanitaria a bordo, como la evacuación, el tratamiento en el Puerta del Mar, el alojamiento y el viaje hasta el siguiente puerto de escala del crucero quedan cubiertos por su seguro.

Los precios de los seguros

El precio de un seguro siempre dependerá de la ruta, del número de días que dure el trayecto y el perfil del asegurado. El precio del seguro va a estar entre los 2 y 10 euros al día por persona, aunque puede variar según las fechas elegidas y la compañía de seguros que se elijan.