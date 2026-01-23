"Estaba seguro que la Justicia acabaría imponiéndose en el caso del Título de Hijo Predilecto a Pemán"

La rotundidad de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que ordena la reposición del Título de Hijo Predilecto de Cádiz a José María Peman, avala la calidad del trabajo realizado por el equipo de abogados que ha defendido la causa de la familia Pemán, tras los ataques sufridos por el escritos gaditano por parte del anterior gobierno municipal de José María González.

Daniel García-Pita Pemán, José María Pemán Domecq y José María del Cuvillo Pemán, elaboraron una defensa de sus planteamientos que ha aceptado de pleno por parte del TSJA, frente a la calamitosa defensa que en su momento planteó el anterior gobierno local.

García-Pita Pemán es el nieto mayor del escritor gaditano, con el que se daba largos paseos por las calles de Cádiz cuando era joven "y veía como la gente saludaba constantemente a mi abuelo, como él formaba parte muy intensa de la vida de la ciudad".

El abogado reconoce, en conversación con este diario, que "estaba seguro que la Justicia acabaría imponiéndose en este caso, fundamentando muy bien una setencia muy clara", que ha dejado en evidencia la actuación municipal del equipo de Kichi. "El anterior gobierno del Ayuntamiento debería de haberse molestado en demostrar las cosas de las que acusaba a José María Pemán, y por el contrario no hizo nada. Se limitó a contratar a una agencia que se centró en la presencia de mi abuelo en la Junta Técnica de Burgos (organizada al inicio de la Guerra Civil para administrar la zona nacional). Podían haberse molestado en buscar documentación, y nada".

En este sentido, recuerda García-Pita Pemán, que el escritor gaditano entró en esta Junta Técnica como presidente que era de la Unión Monárquica Española, "una de las formaciones que apoyaron el Alzamiento. Lo cierto es que José María Pemán se enteró de este dos días después de haberse iniciado en Melilla, así que no pudo haber participado en su gestación".

En la Junta de Burgos "entraron representantes de estas formaciones políticas. Pero José María Pemán dejó claro que el no iba a actuar en la misma, en la comisión de Cultura, por lo que fue el único que contó con un segundo, que es el que se encargño de todo el tema de la depuración de maestros, como pasó, y con más dureza, en el otro bando. Por el contrario, está demostrado que nuestro abuelo avaló a muchos literatos" que podían haberse visto afectados por el conflicto civil. Después, incluso, se negó a formar parte del primer gobierno de Francisco Franco como ministro.

Con el apoyo de esta sentencia del TSJA, la intención de la familia es de reunirse con el alcalde de Cádiz, Bruno García, para analizar el resto de las acciones que el gobierno de Kichi emprendió contra la memoria del poeta, como la eliminación de la placa de su casa natal o el nombre del teatro de verano. Indica García-Pita Pemán que esperarán al final del Carnaval para celebrar este encuentro.

"Todos los homenajes que recibió mi abuelo, desde el Título de Hijo Predilecto hasta la placa en su casa natal, hacían referencia a su labor cultural, a su papel como escritor. Lo de la placa fue vergonzoso porque en la misma en ningún momento se hacía referencia al Alzamiento". La esperanza es que, con el aval de la sentencia, se normalice la presencia de la memoria de José María Pemán en su ciudad. "Para la familia será muy importante", concluye Daniel García-Pita Pemán.