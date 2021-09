El seguro de coche que necesitas para conducir tranquilo

A la hora de elegir un seguro para nuestro automóvil debemos tener en consideración diversos aspectos. Realizar esa elección no debe hacerse a la ligera, porque en el caso de encontrarnos con algún incidente, se demostrará cómo es capaz de protegernos nuestro seguro. Siempre que tengamos que realizar la contratación para un nuevo vehículo, o deseemos cambiar de compañía, que encuentres los mejores seguros de coche a tu medida es cuestión de un poco de tiempo.

¿Cómo debe ser un buen seguro de coche?

Partiendo de la premisa que contratar un seguro de coche en condiciones puede requerir algo de tiempo, la cuestión principal es comparar entre las diferentes pólizas y así comparar las coberturas. Las aseguradoras ofrecen servicios diferentes además del servicio obligatorio, por ejemplo, la inclusión de rotura de lunas o el vehículo de sustitución. Debe desecharse la idea de que un seguro obligatorio, a terceros, es un mal seguro. Hay tipos de conductores que no necesitan nada más. Por ejemplo, su coche es antiguo y ya está totalmente pagado, o bien realizan un uso esporádico del coche. Pero siempre que tengamos el coche financiado y podamos, el seguro ha de ser a todo riesgo. Y estos seguros no tienen por qué ser excesivamente caros. Si posees un buen historial como conductor y suficientes años de carnet, puedes acceder a un seguro a todo riesgo por menos de lo que piensas.

Los seguros a todo riesgo incluyen el concepto de franquicia. Este concepto es sencillo de entender, ya que es una cantidad que el asegurado paga en caso de algún siniestro, y todo lo que sobrepase de esa cifra es cubierto por el seguro. Por ejemplo, si sufrimos un golpe y ha de sustituirse un faro y repintar una aleta, la franquicia que abone el cliente es el único pago que tendrá que hacer. A medida que la franquicia sea más pequeña, también hay seguros sin ella, el precio de la póliza aumenta.

Pero donde puede comprobarse cómo se comporta un seguro es en el caso de siniestro. Los accidentes de coche han conseguido reducirse y ya no vemos las cifras que se sufrían en los años 80 y 90. El aumento de las medidas de seguridad en los vehículos, así como la mejora de la red viaria, han posibilitado que, en caso de accidente, tengamos menos posibilidades de sufrir daños graves.

Por eso, antes de decantarnos por la contratación de un seguro enconcreto, debemos comparar cuáles son todas las coberturas y cómo responderá en caso de siniestro. Cuando nos vemos involucrados en alguno de ellos siempre es de máxima importancia sentirse respaldado y que tu compañía aseguradora no te abandona. Estudia bien la póliza antes de firmar ya que no solamente conviene quedarse con un buen precio.

Los seguros de automóvil están adoptando la posibilidad de fraccionar el pago. Gracias a esta medida, puedes pagar cada mes una cantidad estipulada, en vez de hacer en una o dos veces. Si bien para muchas personas supone una comodidad, si echamos cuentas es algo más caro. Tenlo en cuenta antes de firmar tu póliza, ya que el ahorro en caso de no fraccionar suele ser importante.

La renovación de nuestro seguro

La posibilidad de cambiar de seguro es algo muy habitual, se acerca la fecha de vencimiento tenemos vía libre para comunicar la baja de nuestro seguro y contratar uno nuevo. Siempre es imprescindible que estés atento a las fechas de renovación, en caso de no cumplirla no podrás realizar el cambio. Recuerda también que si nuestro seguro actual, estas han de ser notificadas por escrito para que tengan efecto. En caso de que hayan variado y no se te haya comunicado nada, podrás irte de esa compañía sin respetar ese mes de antelación.

Siempre es interesante, a la fecha de la renovación del seguro, ponerse en contacto con la compañía para conocer si se mantienen las condiciones y el precio. De esta manera, sabrás tu nivel de protección y cuánto vas a pagar por él. Si no has dado ningún parte es muy probable que puedas acceder a bonificaciones y seas premiado como buen conductor.

La sinceridad, una de las claves para obtener un buen seguro

A la hora de contratar nuestro seguro de automóvil siempre hemos de responder a todas las preguntas del agente o del cuestionario con plena sinceridad. Ya sabrás que los seguros bonifican que los vehículos queden estacionados en un garaje, por lo que no es una buena idea decir esto si lo dejamos aparcado en la calle. Algo similar ocurre con los extras, que encarecen bastante el importe de la prima. Si nuestro vehículo tienes alguno que te vamos a enseñar, jamás debemos omitirlo, ya que en caso de accidente el seguro no se hará cargo de él. Si actúas de buena fe, tu seguro nunca te dará la espalda si sufres alguna incidencia.