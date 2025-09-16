“Que sea el hospital que Cádiz necesita”

El inesperado cambio de guion vivido el pasado viernes sobre el futuro del nuevo hospital de Cádiz, con el anuncio de la cesión de suelo por parte de la Zona Franca para su construcción, ha sido bien recibido por los colegios profesionales de sanitarios y por algunos de los sindicatos con representación en el actual hospital Puerta del Mar de la capital gaditana. Todos coinciden en la necesidad de aprovechar esta oportunidad para caminar juntos hacia el objetivo y recuerdan que el futuro proyecto debe responder plenamente a las necesidades reales de un complejo que debe ser moderno, funcional y bien equipado con el personal sanitario suficiente, de manera que venga a superar el constreñido Puerta del Mar y que funcione como un auténtico hospital de referencia en la provincia.

Felicidad Rodríguez, la nueva presidenta del Colegio de Médicos de Cádiz, destaca que la infraestructura hospitalaria es imprescindible para la capital gaditana y saluda que las administraciones apuesten por remar en la misma dirección: “Es necesario que Cádiz cuente con un nuevo hospital. Nos alegramos de que se estén dando los pasos en esta dirección. Todas las administraciones involucradas deben ahora ir a la par, de forma que se dinamice y agilice la consecución de un proyecto tanto tiempo esperado para esta ciudad”.

“El Colegio de Médicos de Cádiz, antes y también en esta nueva etapa, ha sido y seguirá siendo un decidido promotor del diálogo y la colaboración entre todas las administraciones y de la participación de los agentes sociales. Un proyecto como el nuevo hospital debe ser un elemento vinculante y tener un efecto motivador y aglutinador para la población gaditana”, afirma a este periódico la nueva presidenta del colegio profesional gaditano.

En nombre del Colegio de Enfermería de Cádiz, su presidente Rafael Campos también se muestra optimista con el último movimiento conocido en torno a la cesión de terrenos para construir el hospital: “Como en anteriores ocasiones hemos manifestado, para nosotros un hospital nuevo viene a desahogar la necesidad de asistencia y de atención sanitaria que tenemos, pero insistimos en que debe estar dotado de profesionales y de las últimas tecnologías”.

“Creo que, a estas alturas, nadie cuestiona que un hospital nuevo, moderno, equipado con tecnología avanzada y espacios adaptados a las necesidades actuales, permite ofrecer una atención sanitaria más eficaz, rápida y segura”, añade Campos.

El Colegio de Enfermería, además, pone el acento en la necesidad de que el nuevo equipamiento sanitario cuente con el personal suficiente para atender con solvencia las necesidades de la ciudadanía: “De nada sirve tener instalaciones de última generación si no se cuenta con la plantilla de enfermeros suficientes, al igual que de otros profesionales sanitarios, para atender a los pacientes que acuden. Una plantilla adecuada en número y condiciones laborales garantiza que los pacientes sean atendidos sin demoras con el tiempo y el cuidado que merecen, y también evita la sobrecarga del personal, reduciendo errores y mejorando el ambiente laboral”.

Para Alberto Puyana, responsable de Sanidad del sindicato CSIF en Cádiz, es “una buena noticia” los nuevos pasos anunciados para la construcción del nuevo hospital: “Llevamos años reclamándolo ante las carencias que presenta el actual Puerta del Mar. La provincia merece un hospital de referencia que se encuentre en óptimas condiciones, con infraestructuras adecuadas y recursos materiales y tecnológicos actualizados. Sin embargo, y visto el historial de promesas incumplidas que sufre Cádiz, tendremos que celebrarlo de verdad cuando se inaugure, con todo el personal necesario para ofrecer el servicio que merece la ciudadanía”.

Para el Sindicato Médico y su sección en el Puerta del Mar, la noticia de la cesión gratuita del suelo abre la puerta a que se avance en la parte administrativa del proyecto, previa a que comiencen las obras. El sindicato pone el acento en el futuro y en la obligación de que “ese proyecto traiga a Cádiz el hospital que de verdad se necesita, con una superficie correcta. El Puerta del Mar se ha quedado pequeño, se han tenido que hacer añadidos, se han cerrado porches, hay módulos prefabricados... Esperamos que el nuevo hospital tenga mayor superficie y que no se pierdan camas respecto a las que tenemos actualmente”.

Finalmente, David Fernández, representante del sindicato UGT en el hospital Puerta del Mar, confía en que lo ocurrido suponga “un punto de inflexión para que las administraciones empiecen a trabajar mirando la necesidad que tiene Cádiz de contar con un nuevo hospital, que además es de referencia en muchas especialidades. Necesitamos un hospital bien dotado, con helipuerto cercano, con aparcamientos para profesionales y usuarios. Habrá que estar vigilantes para que hagan el hospital que necesita Cádiz. La pelota está en el tejado de la Junta, estamos viendo cómo en Málaga se está construyendo su tercer hospital, y Cádiz lo necesita desde hace mucho tiempo.”