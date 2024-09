Se busca un cuadro de Cádiz de Fernando Devesa: se lo pierden y se queda sin premio y sin obra

El pintor Fernando Devesa, autor del cartel del Carnaval de Cádiz 2025, está viviendo un episodio cuanto menos, rocambolesco. Le han perdido una obra inspirada en una conocida plaza de Cádiz que había resultado finalista del Certamen Internacional Ciudad de Hellín, en Albacete, y no solo se ha quedado sin esta maravillosa pieza que formó parte de su reciente exposición en el Castillo de Santa Catalina, sino que también sin el posible premio.

Tal y como ha contado a este medio, el pasado día 3 de septiembre envió con destino al Museo (MUSS) de Hellín (Albacete) la obra titulada 'Plaza de San Juan de Dios', pues había resultado finalista del Certamen Internacional de Pintura, pero nunca les llegó. Un cuadro que, por cierto, mide 2 metros por 1,20 de ancho, que es voluminoso.

El pasado viernes le llamaron del museo de Albacete para informarle de que no habían recibido el cuadro, lo cual sorprendió al artista, debido al tiempo que hacía que lo había enviado. "La empresa de transporte Gls Al- Express con la que siempre trabajo me ha dicho que lo iba a reclamar también al seguro, pues sigue sin aparecer, perdiéndose su pista en Madrid, en la nave logística central Xpo logística" de la capital. Al parecer han visionado las cámaras, le dicen, y se comprobó que el cuadro entró, pero nunca ha salido camino de Albacete, "lo cual se sabría porque hay picada de entrada y salida en ese almacén, en caso de algún error de envío a otro destino".

Cuenta además que desde la organización del certamen tuvieron incluso la deferencia de dejarle unos días extra de prórroga para que llegara el cuadro por la peculiaridad del asunto, pero ya tuvo que fallarse el premio y nada de esto ha ocurrido, no lo ha encontrado aún. Sospecha en este sentido que se le haya podido caer a algún trabajador y se haya roto y no haya salido a la luz, "puede que esté por ahí arrinconado, y me temo que salga a la luz tarde y destrozado".

Con todo, el pintor asegura que "lo de menos es haber sido descalificado de esta forma tan injusta, porque lo realmente doloroso sería perderlo. Sólo me conformo con eso, con recuperar la obra".

El pasado año ganó el premio Antonio Luzgardo de este certamen

El artista gaditano Fernando Devesa se hizo en octubre del pasado año con el Premio Antonio Luzgardo del Certamen Internacional Ciudad de Hellin 2023, en Albacete. De las cuarenta obras seleccionadas de las casi 600 que concurrieron, Devesa fue distinguido con una obra también con temática gaditana, 'Calderón de la Barca', cuyo premio estuvo dotado con 2.500 euros.

La pieza, un óleo sobre lino montado sobre tabla de 180x120cm, ahonda en la típica casa puerta gaditana, con su patio interior, que recoge la escena de este rincón sito en el número 4 de la calle, de la que se enamoró nada más verla y adentrarse en ella durante uno de sus múltiples paseos por el centro de la ciudad.