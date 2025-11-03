El SAS se compromete en Cádiz a activar un teléfono para atender a las afectadas por la crisis de los cribados

Los responsables del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en la provincia de Cádiz han recibido esta mañana a una representación de los colectivos feministas de la ciudad, que además se han vuelto a concentrar ante la sede de la delegación provincial, en la calle María Auxiliadora de la capital, para reclamar una pronta solución a la crisis de los cribados del cáncer de mama en Andalucía y, de camino, recordar que debe existir una apuesta firme y decidida por la sanidad pública en la comunidad autónoma. Tras casi cerca de dos horas de reunión, que se ha desarrollado en un clima de cordialidad y escucha, el SAS se ha comprometido a activar una línea telefónica para atender a las mujeres afectadas por los errores en el sistema de cribado del cáncer de mama, además de recordar que ya existe un buzón, con una dirección de correo electrónico, para recoger todas las reclamaciones y dudas de las afectadas.

La delegada territorial de Salud, Eva Pajares, y el director gerente del hospital Puerta del Mar, José Luis Guijarro, han sido los responsables sanitarios que se han reunido desde la una de la tarde hasta cerca de las tres con una representación del colectivo feminista de Cádiz. Su portavoz, Pilar Bravo, ha explicado que el encuentro se ha desarrollado en un buen clima de comunicación y receptividad, y que los responsables del SAS "han pedido perdón" por lo ocurrido.

El colectivo feminista ha llevado a la mesa algunos de los casos que han podido recoger en estos días en su atención a las mujeres gaditanas, al tiempo que han preguntado al SAS por las medidas que se estaban tomando para solucionar esta grave crisis. Pilar Bravo ha señalado que Salud ha habilitado un buzón de correo electrónico (dpca.csalud@juntadeandalucia.es) para exponer dudas sobre los casos particulares de cada una de las mujeres: "Nosotros le hemos solicitado que, además del buzón, habiliten también un teléfono específico para las mujeres afectadas, porque hay muchas que no disponen de correo electrónico". Los responsables del SAS, comenta Pilar Bravo, se han comprometido a activar esta línea telefónica.

Asegura la portavoz de las feministas gaditanas que desde Salud se sigue sin dar el número de mujeres afectadas en la provincia de Cádiz, por que "no lo saben", y que hay muchas mujeres que se están dirigiendo directamente al área de patología mamaria del hospital, donde afirman que son atendidas. En materia de contratación de personal, otra de las demandas del colectivo feminista, la intención es realizar contratos a 4.371 profesionales de aquí al año 2026 en Andalucía.

Afirma Pilar Bravo que los rectores del SAS no admiten que se esté privatizando la sanidad pública y que se remontan a los años de los gobiernos socialistas para recordar que también se producían derivaciones a la sanidad privada. "Les hemos dicho que eso a nosotros, ahora, nos da exactamente igual, que estamos en el presente y reclamamos lo que está ocurriendo ahora. Somos conscientes de que la privatización comenzó antes, pero que ellos llevan siete años y creemos que esto va a peor", ha explicado la portavoz. También se han comprometido a estudiar los responsables del SAS, según señala Pilar Bravo, un posible mal funcionamiento en el cribado del cáncer de cérvix.

La concentración de los colectivos feministas, la tercera que se produce en Cádiz desde que se conoció el mal funcionamiento del cribado del cáncer de mama y los errores o silencios en los diagnósticos en toda Andalucía, ha precedido al encuentro oficial con la delegada de Salud y con el máximo responsable del hospital gaditano. Pancartas y gritos en contra del presidente Moreno Bonilla y a favor de la sanidad pública han jalonado esta nueva protesta pública.

Entre las concentradas, algunas afectadas por este mal funcionamiento de la sanidad pública. Como el caso de Pilar, una portuense que se sometió a una mamografía del plan de cribado en febrero de 2024 y que no recibió nunca su resultado. Pero que solo dos meses después descubrió que tenía un bulto en un pecho: un cáncer descubierto en este caso por su señal exterior. Una operación y sesiones de quimio y radio siguieron a este diagnóstico. La afectada, afirma, se ha dado cuenta ahora del error en la comunicación a tiempo del cribado, y que entonces creyó que el suyo había sido un caso aislado de mala suerte. Y piensa que, posiblemente, con el resultado de la mamografía se podría haber ahorrado algunos de los tratamientos a los que se ha sometido.

Y en otro asunto sanitario, el testimonio de Eva y Petri, ex trabajadoras del SAS que se encontraban en lista de espera para una operación de cirugía maxilofacial y que, aseguran, vieron cómo al cumplirse el plazo de garantía de su intervención, 180 días, su espera "desapareció de Clic Salud, cambiaron los códigos de nuestras intervenciones y pasaron a convertirse en otras que no tenían el plazo de garantía. Esto se hace para hacer ver que se están reduciendo las listas de espera", afirman mientras enseñan los papeles que demuestran haber reclamado oficialmente sus casos.