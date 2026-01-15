El SAS cifra en un 6,23% el seguimiento de la huelga de médicos de ayer en Cádiz

Los médicos de la sanidad están llamados de nuevo a una huelga de dos días, ayer y hoy jueves 15 de enero, convocada por organizaciones profesionales y sindicatos médicos. Los paros en Cádiz afectan únicamente a los médicos de la Atención Primaria, ya que la convocatoria no ha sido realizada por el Sindicato Médico Andaluz, sino por la plataforma nacional Agrupación por el Estatuto Médico y Facultativo (APEMYF). Fuentes del Servicio Andaluz de Salud (SAS) cifraron el seguimiento de la huelga en Cádiz, en las consultas de Atención Primaria, en un 6,23%.

Mientras tanto, los sindicatos médicos y las asociaciones convocantes de los cuatro días de huelga del pasado mes de diciembre barajan la posibilidad de convocar un paro indefinido en el mes de febrero.

El motivo de estos paros es mantener la presión sindical tras los enfrentamientos de 2025 por la reforma del Estatuto Marco que regula las condiciones laborales del personal del Sistema Nacional de Salud (SNS). Desde el sector médico se considera que la propuesta actual no recoge las particularidades de la profesión, ni ofrece soluciones reales a problemas estructurales como la sobrecarga asistencial, las guardias o la falta de conciliación.

Las reivindicaciones del colectivo médico se centran en cuestiones laborales, organizativas y de reconocimiento profesional que consideran urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario.

Uno de los puntos clave es la exigencia de un estatuto propio para los médicos, diferenciado del resto del personal sanitario. Los facultativos sostienen que su nivel de responsabilidad, formación y toma de decisiones clínicas no está adecuadamente reflejado en el actual marco normativo ni en la propuesta que se está negociando.

Otro de los grandes focos del conflicto es la jornada laboral y el sistema de guardias. Se denuncia que muchas de estas horas se realizan en condiciones que no cumplen los descansos mínimos, con retribuciones inferiores a las horas ordinarias y sin un límite claro, lo que repercute tanto en la salud de los profesionales como en la seguridad del paciente.

También se reclama una mejor clasificación profesional y una carrera médica real, que reconozca la especialización, la experiencia y la formación continua. Desde los sindicatos médicos se advierte de que el actual sistema no incentiva la permanencia en la sanidad pública y favorece la fuga de profesionales.

A todo ello se suma la sobrecarga asistencial, especialmente en atención primaria, donde se alertan agendas saturadas, falta de personal y tiempos insuficientes por paciente.

Desde el Ministerio de Sanidad se defiende que la reforma del Estatuto Marco supone una actualización necesaria de una norma vigente desde 2003, y que su objetivo es mejorar las condiciones laborales de todo el personal sanitario.

La propuesta no contempla un estatuto médico independiente, sino un marco común para todas las categorías profesionales, aunque incluye un capítulo específico dedicado a los médicos.

Apoyo del Colegio de Médicos de Cádiz

El Colegio de Médicos de Cádiz (COMCADIZ) mostró ayer su apoyo a las dos jornadas de huelga convocadas en Atención Primaria, desde las organizaciones integradas en la plataforma APEMYF, por un estatuto propio para la profesión médica.

“Estas nuevas movilizaciones se suman a las que ya viene manteniendo el colectivo médico –y que están contando con el respaldo del COMCADIZ- e inciden en las legítimas reivindicaciones por parte del conjunto de la profesión médica a nivel nacional en favor de un Estatuto médico que dé seguridad al paciente, preserve la calidad asistencial y avance en la sostenibilidad futura del sistema de salud, garantías que tienen que venir forzosamente de la mano de una atención avalada por la competencia y la responsabilidad del profesional médico”, se explica en la nota.

El COMCADIZ pide la comprensión de la población ante unas medidas que tienen como objetivo principal “el interés de los pacientes y determinen un cambio de rumbo en la formulación del Estatuto que se viene haciendo desde el Ministerio de Sanidad”.