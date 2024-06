“La sanidad pública habría colapsado en Cádiz sin la ayuda de la privada”

La crisis de la sanidad pública en Cádiz comienza a eternizarse en el tiempo sin visos de solución. Una de las joyas de la corona de la democracia en España aguanta a duras penas. La falta de personal sanitario alcanza niveles muy preocupantes, que se agrava en el inicio de la temporada estival. Y no hay una perspectiva de solución ni a corto ni a medio plazo.

La falta de médicos se une a la ausencia de nuevo personal capaz de cubrir estas vacantes. Ya no solo por la falta de sanitarios con motivo de las vacaciones de verano, si no por la jubilación de muchos profesionales.Esta situación provocará el cierre de camas en los grandes hospitales y amenaza con la clausura de centros de salud durante los meses estivales, como reconoce el propio SAS. Por ahora se desconoce si Cádiz será una de las provincias afectadas con estos cierres. Si ya es grave esta medida, más lo será si se produce en zonas con miles de turistas a los que hay que atender.

Desde el SAS se indica a este diario que aún no se ha cerrado el mapa de verano en cuanto a atención sanitaria. Otros años se han reproducido las denuncias por el cierre de unidades, o la clausura de centros de salud en horario de tarde.

En todo caso, desde el Sindicato Médico ya se lanza una advertencia que deja claro que el futuro no es nada halagüeño. Se afirma que "ahora mismo no hay ningún médico disponible para trabajar cubriendo las jubilaciones previstas de junio, julio y agosto, tampoco pueden cubrir las vacaciones, bajas de maternidad y otras bajas por incapacidad.

Ante esta situación, si se cumple, este sindicato deja claro que "lo único que probablemente hará el SAS es que el que trabaje por la mañana doble por la tarde de forma voluntaria", para intentar solventar en parte la precariedad de la atención sanitaria que se avecina en apenas unas semanas.

El análisis que hace de la situación sanitaria de la provincia el Colegio de Médicos de Cádiz no es mejor, ni invita a encontrar una cierta luz que solvente todos estos problemas. Por el contrario, ve también alejada una solución del déficit de personal que sufre el sistema público de salud en Cádiz.

La situación sanitaria empeora

“La situación cada vez va siendo peor. Llevamos hablando de estos problemas con las distintas consejerías de Salud desde hace años, sin ninguna solución. Ya en su momento veíamos el perfil demográfico y cómo tarde o temprano llegaría el problema de falta de profesionales”, que es lo que ya pasa.

Faltan profesionales que se une, tras el Covid, al cambio de la fecha de entrada al sistema de los nuevos profesionales tras concluir el MIR. Ahora lo hacen en septiembre, lo que deja en el aire, sin personal para cubrir, los meses de verano.

Juan Antonio Repetto, presidente del Colegio de Médicos de Cádiz, deja claro a este diario que “este es un problema habitual que se va a acrecentar. Si no hay personal sanitario, si no hay para cubrir las plazas que ya están vacantes, sobre todo en Familia, en verano será peor. Si no se hace nada, y nada se hace, la tendencia es seguir agravando el problema”.

Repetto tiene asumido que la atención asistencial en Cádiz se salva gracia a la presencia de una red médica privada muy notable.

“Hoy, como en Málaga, el 30% de la asistencia la cubre la oferta privada”. Y constata que “la sanidad pública colapsaría si no fuera por los conciertos (firmados por la Junta) con los centros privados, que permiten sobrevivir a los centros del SAS”.

Hay dos aspectos que afectan de forma muy directa a la falta de personal médico en Cádiz: un número de jubilaciones que supera a quienes se integran en la red y un número muy reducido de médicos residentes.

En el último censo, la provincia contaba con 4.256 médicos en activos, de los que 2.975 estaban en el sistema público. Del global, estaban activos 325 profesionales con edades por encima de la jubilación, entre 65 y 69 años y otros 112 que trabajan a pesar de haber superado los 70 años. Cerca de 500 profesionales en línea de dejar ya el trabajo activo.

Pero hay más. Se puede sumar quienes tienen entre 55 y 64 años, que son 871. Los mismos que podrán estar jubilados en una década, más los 436 que ya superan los 65 años, lo que nos dejaría en este periodo de tiempo con 1.300 profesionales menos.

A ello se le une el escaso número de licenciados que hacen sus prácticas en la provincia, con 187. El SAS ha llegado a estudiar la posibilidad de que médicos sin plaza tras el MIR e incluso estudiantes de medicinas trabajen en la red pública.

Para el presidente del Colegio Médico de Cádiz, esta solución “es descabellada. Casi una medida de guerra”.Tampoco ve una solución duplicar las horas de trabajos, “que el SAS impone cuando necesita rebajar las listas de espera”.