Salesianos Cádiz vuelve este fin de semana en una nueva campaña de recogida de alimentos

Bajo el lema 'Tu ayuda, su esperanza', los jóvenes y familias gaditanas liderados por el colegio Salesianos se vuelcan en la recogida de alimentos para hacer un poco más fáciles las Navidades a las familias necesitadas de la capital. Ya son 35 ediciones de esta Operación Kilo, 35 años que han convertido esta campaña solidaria en una tradición navideña gaditana.

El próximo fin de semana, los alumnos y voluntarios de la casa salesiana de Cádiz llevarán a cabo la recogida de kilos de alimentos y productos de aseo tanto en supermercados como domicilios de toda la zona cercana al colegio (García Carrera, Ana de Viya y Paseo Marítimo); también se mantendrá la venta de papeletas cuyos beneficios se invierten en la compra de los productos más necesarios.

Los horarios previstos para estas accciones solidarias serán el viernes de 17.00 a 20.30 y el sábado de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

El año pasado fueron casi 3.000 kilogramos los repartidos y mas de 5.000 euros entregados a las diferentes asociaciones, cifras que este año se pretenden superar y de las que serán beneficiarias, entre otras entidades, Amigas del Sur, Caballeros Hospitalarios, Virgen Poderosa, La Salle, Calor en la Noche, Hermanas de la Cruz, Cáritas San José, Virgen de Valvanuz, Gaditano Juman, Cáritas Santa Ana, Vicenta María (Trille), Asociación Puerta Tierra, Cáritas Santo Ángel, Despertares y el equipo de calle municipal 'Humanos con recursos'.