El Gran Teatro Falla, el Teatro del Títere de la Tía Norica y la Sala Central Lechera se preparan para acoger una nueva edición del FIT

Del 25 de octubre al 2 de noviembre, el Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz reafirma, en su 40ª edición, el compromiso con los espacios escénicos de la ciudad como epicentro de una programación que combina el teatro de sala, con espectáculos en la calle, actividades formativas y encuentros profesionales.

Junto al Gran Teatro Falla y el Teatro del Títere de la Tía Norica, este año continúa siendo sede del FIT la Sala Central Lechera al no haberse iniciado todavía las obras de remodelación previstas para el espacio.

Entre las líneas estratégicas del festival, su programación da impulso a iniciativas escénicas que atienden diversas problemáticas, desde el carácter multidisciplinar que siempre ha caracterizado al festival, así como la implicación del tejido local. Desde su inauguración hasta su clausura el público de Cádiz podrá disfrutar de puestas en escena de compañías locales, así como de algunos de los montajes más destacados de la escena iberoamericana actual provenientes de Argentina, Colombia, Chile, Uruguay, México o Brasil.

Entre los espectáculos que formarán parte del 40 FIT, el Gran Teatro Falla reunirá algunas de obras de las compañías más relevantes de la escena iberoamericana, con propuestas premiadas, arriesgadas y de enorme calado artístico como ‘El bar nuestro de cada día’ del gaditano Antonio Romera “Chipi” (Cía. Chipi La Canalla, España) que inaugurará el Festival el 25 de octubre; ‘Todos los ángeles alzaron el vuelo’ de la mítica compañía andaluza La Zaranda el 27 de octubre; ‘Medida por medida’ del argentino Gabriel Chamé Buendía, el 30 de octubre; o ‘Labio de liebre’, de la compañía colombiana Teatro Petra el 1 de noviembre.

El Teatro del Títere de la Tía Norica, acogerá propuestas que exploran la contemporaneidad teatral desde lenguajes radicales, comprometidos y poéticos. La programación se abrirá el 27 de octubre con ‘Mátate, amor’ (Argentina), adaptación teatral de la célebre novela de Ariana Harwicz, creada junto a Marilú Marini y Érica Rivas. El 28 de octubre será el turno de ‘El Purgatorio’ (Chile), de María José Pizarro y el Colectivo CTM; con producción del propio FIT, el 30 de octubre en función escolar y el 31 de octubre en horario familiar, se presentará ‘La niña que fue Cyrano’ (Argentina/España), de Guillermo Baldo; y el 1 de noviembre, ‘Las cosas que perdimos en el fuego’ (Uruguay), de Leonel Schmidt.

La Sala Central Lechera, seguirá siendo uno de los escenarios más versátiles del FIT,, con propuestas que van desde el teatro físico y la adaptación de clásicos, hasta los lenguajes performativos y multimedia más arriesgados. La programación comienza el 26 de octubre con ‘Juan Salvador Tramoya’ (Chile), de la compañía La Mona Ilustre. El 27 de octubre llegará ‘Yo soy 451’ (España), de La Teta Calva. El 29 de octubre se estrenará en España ‘Vuela alto’ (Chile), de María José Pizarro y el Colectivo CTM. Ese mismo día, se presentará ‘Pueblo hermano’ (Argentina), del cantautor Gustavo Patiño. El 31 de octubre, llega el monólogo ‘Cachorro de León (Casi todo sobre mi padre)’ (México), de Conchi León. La programación se completa el sábado 1 de noviembre con el estreno nacional de ‘Monga’ (Brasil), de la multiartista Jéssica Teixeira.

Las entradas para el Gran Teatro Falla ya están a la venta, a precios que oscilan entre 10 y 25 euros, estableciéndose precios especiales para mayores de 65 años, desempleados y Carnet Joven. Pueden adquirirse online o en la taquilla del teatro que estará abierta en los siguientes horarios: de martes a viernes: 10.30 h. a 13.30 h. y 17.30h a 20.00h. Lunes, sábados, domingos y festivos con espectáculo se abre una hora antes del mismo. Igualmente para los espectáculos que son a las 22 h. se abrirá una hora antes.

Las entradas para el Teatro del Títere de la Tía Norica y en la Sala Central Lechera, saldrán a la venta la semana que viene para su compra online, aunque podrán adquirirse en las taquillas del Falla en su horario habitual o en las taquillas de los teatros una hora antes de cada espectáculo.