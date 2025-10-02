La SailGP 2025 se pone flamenca en Cádiz con Encarna Anillo y Miguel Catumba

La programación de actividades paralelas a la prueba náutica SailGP 2025 en su paso por Cádiz este fin de semana acoge este viernes 3 de octubre un recital flamenco protagonizado por los artistas gaditanos Encarna Anillo y Miguel Catumba.

Así, a partir de las 21.00 horas, la plaza de la Catedral se convertirá en el escenario para que estos dos intérpretes desplieguen su arte y su compás, características de las que van sobrados ambos artistas. Encarna Anillo, cantaora y cantante de Cádiz con una amplia trayectoria en el flamenco más arraigado como en su fusión con los ritmos latinoamericanos, abrirá el recital; mientras que Miguel Catumba, ahora con su proyecto en solitario después de haber puesto sus palmas y su voz al servicio de artistas como Niña Pastori, El Barrio, David Palomar o la propia Encarna Anillo, entre otros muchos, llegará al escenario sobre las 22.30 horas.

Además de esta actuación, hay que recordar que entre las 15.30 y 17.00 horas se podrán seguir desde el Paseo de Santa Bárbara y Carlos III las carreras prácticas previas al Gran Premio.