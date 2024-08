Royal Caribbean reformará el 'Allure of the Seas' en el astillero de Navantia en Cádiz

El 'Allure of the Seas', junto al astillero de Navantia Cádiz.

La naviera Royal Caribbean plantea realizar una reforma en el crucero 'Allure of the Seas' valorada en más de 100 millones de dólares (91,5 millones de euros). Estos trabajos se realizarían, avanza Europa Press según fuentes de la compañía, en la factoría que Navantia tiene en Cádiz.

La naviera informa en su página web que con esta mejora espera triplicar las opciones de vacaciones que los cruceristas ya disponen en el interior del barco. "Allure se reinventará con lo mejor de Royal Caribbean" asegura Jay Schneider en la publicación, con mejoras como un bar estilo 'tiki', una increíble terraza con piscina o un tobogán seco de 10 pisos.

No sería la primera vez que Royal Caribbean confía en las instalaciones gaditanas para reformas algunos de sus barcos más destacados. En abril de 2023, una entrevista en Diario de Cádiz con Sergio Arévalo, director de ventas para España de la compañía aseguró que "tenemos un grado muy alto de satisfacción con Navantia y nuestra relación viene de años. Y cada año pasan por Navantia dos o tres barcos, este año van a ser tres. Las relaciones profesionales entre ambas compañías son muy buenas y están en constante evolución."

Así es el 'Allure of the Seas'

El 'Allure of the Seas' es un viejo conocido en el astillero de Cádiz. El baro tiene capacidad para acoger a 6.780 pasajeros y a unos 2.200 tripulantes. Se trata de uno de los barcos más grandes del mundo, 'hermano gemelo' del 'Oasis of the Seas'. Más que un crucero es una auténtica ciudad flotante con todo tipo de restaurantes, instalaciones de ocio, tiendas y espacios abiertos en su interior.