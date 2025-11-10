Más romanos que los romanos: Francisco Uría nos reencuentra con 'Los Balbo' esta tarde, en la Fundación Unicaja

Tras haberse acercado a la figura de Julio César, Francisco Uría (Alicante, 1965) llega esta tarde a la Fundación Unicaja de Cádiz para hablar de los 'Los Balbo. El poder gaditano en Roma' (Almuzara), el libro en el que se acerca a la dinastía gaditana que consiguió alcanzar un papel preeminente en tiempos de Pompeyo, César y Augusto.

Uría examina el periodo en el que Cádiz fue una próspera colonia romana que tuvo un papel destacado en Roma gracias a Cornelio Balbo el Mayor -cuya figura, decisiva, el autor quiere rescatar en este libro- y a Balbo el Menor, del que tenemos mayor huella gracias al rastro de sus aportaciones arquitectónicas.

Con un don de la baraka único, los Balbo se las arreglaron para tener buenas relaciones con los tres miembros del triunvirato, en una trayectoria que se caracterizó por la sucesión de buenas elecciones -y la apuesta a caballo ganador que terminó siendo, primero, Julio César, y después, César Augusto-. Fue gracias al apoyo naval y militar de los Balbo que Roma salió victoriosa de las guerras lusitanas y en la guerra sertoriana. El apoyo de los Balbo no sólo se traducía a lo pecuniario, sino que resultaban vitales en una labor que hoy podría definirse como de "asesores de comunicación": Balbo el Mayor fue quien convenció a Cicerón para que terminara apoyando a César -y luego, el orador ejercería de abogado defensor para el gaditano-; y fue Lucio Cornelio el que acompañó a Julio César en su legendaria visita la templo de Hércules/Melkart. No sólo alcanzaría El Mayor el honor de ser el primer cónsul no "romano" del Senado, sino que la ciudadanía romana terminaría extendiéndose a toda su ciudad natal.

Para hacernos una idea de su influencia dentro de las redes de poder de la Antigua Roma -aunque los Balbo no fueran la única familia hispánica en tener ascendiente en la política romana-, el tercer teatro de Roma fue levantado por Balbo el Menor: el mismo que renovaría el urbanismo gaditano. Los gaditanos eran, además, los únicos habitantes de provincias que tenían asiento reservado, por ejemplo, en el anfiteatro Flavio de Roma.

¿Cómo se abrió camino hasta la cima del poder romano una familia de comerciantes de la península ibérica? ¿Por qué se desconoce su historia? ¿Qué hay de verdad en las lágrimas de César? A estas, y otras preguntas, responde Francisco Uría en un título que combina la documentación histórica y la narrativa ágil.

La presentación de esta tarde tendrá lugar a las 19.00 horas, y será conducida por la doctora en Historia, Alicia Domínguez.