Almuzara publica un libro sobre el poder gaditano de tres generaciones de los Balbo en Roma
La obra de Francisco Uría ahonda en la labor de Lucio Cornelio Balbo, la de Lucio Cornelio Balbo el Mayor y Lucio Cornelio Balbo el Menor
Un libro reúne por primera vez todas las piezas del puzzle de Gades
Los Balbo es el título del nuevo libro que acaba de publicar la editorial Almuzara. Se trata de un trabajo de investigación de Francisco Uría, quien ha llevado a cabo la ingente labor de rescatar en esta obra a una estirpe de grandes políticos ―la de los Balbo― que hicieron de Cádiz una ciudad que, bajo sus respectivos mandatos, ostentó una insólita influencia en el mundo romano.
A pesar de las limitaciones historiográficas y de las distorsiones ficticias existentes sobre estos ilustres personajes, Francisco Uría ha logrado sacar a la luz a tres generaciones de esta familia, imprescindibles para entender la leyenda que existe en torno a esta saga.
Se trata de gaditanos descendientes de grandes mercaderes que demostraron una singular inteligencia y una probada lealtad a Roma, que terminaron alcanzando las más altas esferas políticas en la Urbs Aeterna: Lucio Cornelio Balbo, el Viejo, el visionario que sentó las bases de una notable fortuna y toda una red clientelar; su hijo, el cónsul Lucio Cornelio Balbo el Mayor, amigo y protegido de César; y su sobrino, Lucio Cornelio Balbo el Menor, audaz militar que, tras vencer en África, devendría el primer provincial en celebrar un triunfo en Roma y dejaría un legado de monumentales obras.
Pero el presente libro no es solo la épica biografía de una dinastía que navegó las turbulentas aguas del gobierno, los negocios y la guerra, sino una crónica detallada y apasionante de la profunda romanización de parte de Hispania y la gran influencia que una de sus ciudades llegó a ostentar en el mundo romano, ciudad que, por cierto, abrió el camino a los grandes hispanos que vendrían después: Trajano, Adriano y Teodosio.
Francisco Uría (Alicante, 1965) es licenciado y doctor en Derecho y abogado del Estado en excedencia. Desempeña un puesto de responsabilidad global en una firma internacional de servicios profesionales y anteriormente ocupó distintos cargos en la Administración del Estado y en la Asociación Española de Banca.
Al margen de sus publicaciones en el ámbito de la regulación financiera, su doble pasión por la historia y la literatura le ha llevado a escribir distintas obras en esos campos, entre las que destacan La pequeña librería de Stefan Zweig, A orillas del Rubicón, escrita con José Luis Hernández Garvi, Julio César. El arte de la política y Eso no estaba en mi libro de Julio César.
También te puede interesar
Lo último
COGITI Cádiz
Regístrate para recibir este boletín quincenal que abundará en una idea de la que se habla poco: tener críos puede ser muy divertido.