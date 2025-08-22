Los trámites se aceleran para que el rincón gastronómico del mercado Virgen del Rosario de Cádiz quede abierto en septiembre

La Junta de Gobierno Local autorizaba este viernes el cambio de actividad para seis puestos del Mercado Virgen del Rosario, el último trámite para poner en marcha el nuevo rincón gastronómico que se instalará en el interior de este mercado, con el objetivo de variar la oferta y aumentar la presencia de público.

Tras llevarse a cabo este trámite, el alcalde ha adelantado que se está trabajando para que la apertura del rincón pueda llevarse a cabo en el mes de septiembre.

Fue en noviembre de 2024 cuando el alcalde de Cádiz, Bruno García, anunció que el Mercado Municipal Virgen del Rosario contaría con un Rincón Gastronómico como el Mercado Central, aunque en menor tamaño, obviamente. Ya se sabe cuáles serán las seis propuestas culinarias que se podrán encontrar (uno de los puestos es doble): un freidor, una pizzería, una arrocería, un asador de carnes, una abacería y una cafetería.

Se ha cuidado la oferta para que sea variada y no se repita, ofreciendo al cliente varias posibilidades a la hora de elegir. Estos serán los únicos puestos que formarán parte del Rincón Gastronómico del Mercado del Rosario, de momento, que dispondrá de mesas altas y bajas en el exterior, en dos aceras enfrentadas, y unas 10 mesas altas en el interior.

Uno de los planteamientos que se ha trasladado al Ayuntamiento, que lo está estudiando, es abrir una puerta en este Rincón Gastronómico que dé directamente al parque Erytheia (jardines de Varela), así como la instalación de un paso de cebra entre ambas aceras, donde irán las mesas, para que se pueda cruzar con seguridad.

Otros asuntos de la junta de gobierno local

En esta Junta de Gobierno Local también se aprobó el convenio que se va a firmar con el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes para el desarrollo del programa de Formación Abierta Aula Mentor que se imparte desde el año 2021.

En materia urbanística se ha aprobado una licencia de obras para la reforma de cinco viviendas y dos locales en la calle Hospital de Mujeres, 13; una calificación ambiental, así como un aplazamiento de la orden de ejecución de obras de seguridad para la finca de Bajada de Escribanos, 1.

En cuanto a las ayudas sociales, se han aprobado ayudas por valor de 30.594,08 euros, de los que 24.882 euros son para 79 ayudas de emergencia social; 1.725 para 5 ayudas económicas familiares; 1.415 euros para 29 ayudas para el pago de la luz; y 2.570 para 30 ayudas para el pago del agua.

Por otro lado, se han aprobado 3 bonificaciones para pensionistas para el pago de la luz y 9 ayudas de cobertura energética anual.