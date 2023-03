“La acogida que está teniendo el tema es un abrazo constante”

–Canta en La Lengua, el himno oficial del IX Congreso Internacional de la Lengua Española, que “lo importante es que acabemos conectando”. ¿Cree que el evento ha conseguido conectar estos días con la ciudadanía gaditana?

–Yo creo que está siendo al menos un estímulo enorme para toda aquella persona que ama la literatura, la búsqueda, el análisis y la profundidad del lenguaje, y el gaditano sabe mucho de eso. De la curiosidad y de las ganas de dejarse deslumbrar por tanto conocimiento. ¿Cómo? De una manera directa. Siempre decimos que para que el público o la ciudadanía entre de lleno en alguna disciplina o se sienta atraído por la cultura hay que ponerlo sencillo y al pie. No veo una mejor forma para que eso se dé que engalanando toda una ciudad como Cádiz de cultura, palabras, más luz si cabe y, por supuesto, mucho arte.

–¿Cómo está siendo la acogida de La Lengua y su festivo videoclip?

–Está siendo un abrazo constante por la calle y las redes. Es un trabajo creado por y para establecer un vínculo con todas las personas que hablan nuestra lengua, la defienden y la aman y veo un agradecimiento por esto en la mayoría de las personas . El público es exigente y me alegra aún más que esto ocurra. Mi amor por Cádiz es infinito.

"No veo una mejor forma de atraer al ciudadano que engalanando Cádiz de cultura y palabras”

–¿Se esperaba entonces esa acogida?

–Esperaba que mi gente de Cádiz le diera cariño. Todo lo que está pasando más allá de eso me parece un regalo y un subidón increíbles. Que me escriban de Colombia, Argentina o Galicia para decirme que se sienten identificados es, como se dice en el carnaval, un pedazo de uno. También que es una fiesta necesaria, algo original que viene perfecto para el evento y la época y que da ganas de vivir.

–En la canción utiliza usted con muchísimo ingenio el vocabulario propio de su ciudad. ¿Cree que se conoce lo suficiente?

–Creo que queda mucho por hacer y enseñar, pero estoy feliz porque cada vez hay más interés no sólo en conocer nuestras formas, sino también en entender de dónde vienen y de dónde nacen.

–¿Está contribuyendo el Congreso de la Lengua Española a su difusión más allá de los gaditanos?

–Por supuesto. Viajaba el pasado domingo de Madrid a Cádiz y no había emisora nacional de radio que no estuviera tratando el tema con ganas, rigor y profundidad, con entrevistas interesantes y mucho dinamismo. Eso me encantó y me hizo el viaje perfecto.

"Me dicen que la canción es una fiesta necesaria, perfecta para el evento y la época y da ganas de vivir”

–¿Cómo está viviendo usted a nivel personal estos días en su papel de embajador musical de Cádiz?

–Estoy encantado porque todo el proyecto se ha culminado justo como la concejala Lola Cazalilla me había transmitido desde un principio. Siento que aprendo en cada ponencia, en cada encuentro y cada charla y me llevo un regalazo a modo de escrito que hizo este martes en la Cadena Ser Luis García Montero, nombrando a la lengua y a mis “artículos de lujo”; eso me ha rellenado el corazón poético y profundo para un buen tiempo.

"Estoy encantado porque todo el proyecto se ha culminado justo como Lola Cazalilla me había transmitido”

–Una vez que pase el Congreso de la Lengua Española y veamos cómo ha beneficiado a la ciudad, ¿qué le gustaría a usted como músico que le sucediera a Cádiz en los próximos años para seguir siendo noticia?

–Que sea foco y lugar de encuentro de eventos que siembren arte, interés, expansión y toda la cultura posible, que serán motivo e ingredientes fundamentales para seguir en la senda interesante del progreso.

–Hace un tiempo ya nos dejó usted en Diario de Cádiz su palabra favorita de la lengua española. Después de estos días de actividad, ¿qué palabra o expresión gaditana resumiría más certeramente sus sensaciones?

–Me quedo con enchampelar. Me parece que además de lo que significa (traer dos peces en un lance en el mismo anzuelo), crea una simbología en lo que me está pasando. Es como cuando lanzas una propuesta y recoges dos o más oportunidades. Sería como decir por ejemplo: Enchampelar es un término con concepto abierto, hice una canción para La Lengua y me han salido dos conciertos.