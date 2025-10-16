La reurbanización pendiente del Cementerio de los Ingleses en Cádiz

Uno de los (muchos) espacios pendientes de una profunda reurbanización en Cádiz es el Cementerio de los Ingleses; un "espacio verde de gran potencial que se encuentra en un estado de abandono absoluto", según ha denunciado el PSOE tras una visita a la zona que ha realizado su portavoz municipal, Óscar Torres.

Fruto de este "lamentable estado", los socialistas han exigido al Ayuntamiento una actuación "urgente e integral" para recuperar este parque. Algo que, de hecho, el equipo de gobierno de Bruno García tiene previsto acometer con cargo a los presupuestos que ya está elaborando para el año 2026., después de que el Ayuntamiento lleve años anunciando una actuación en este espacio, que ya contemplaba en 2015 el equipo de gobierno de Teófila Martínez y que sigue sin iniciarse.

"Nos encontramos con bancos rotos, graves problemas en la solería que suponen un peligro para los viandantes, pintadas en todo el perímetro y una falta de limpieza más que evidente", denuncia el portavoz socialista, que recuerda que ya ha puesto voz a este problema en situaciones anteriores ya que no entiende que en una ciudad con tanta falta de parques y jardines "se deje sumida en la dejadez esta zona verde". "Puede que sea uno de los espacios públicos en un estado más deplorable de toda la ciudad, y resulta especialmente llamativo que un parque de estas dimensiones, rodeado de viviendas, no merezca la más mínima atención por parte del equipo de gobierno", remarca Torres.

Cementerio de los Ingleses.

Asegura el portavoz del PSOE haber recibido muchas denuncias y quejas de los propios vecinos, que ven en un parque "que debería ser un punto de encuentro y ocio para las familias del entorno un lugar inhóspito y descuidado" por la falta de mantenimiento.

Por eso, Torres apuesta por "poner en valor esta zona de la ciudad, dotándola de nuevas instalaciones y un mantenimiento adecuado que hagan que a los gaditanos y gaditanas les apetezca estar aquí". Pero lamenta que para el alcalde haya "gaditanos de primera y de segunda". "El cuidado de los barrios, la limpieza y el estado de los parques no pueden estar al final de la lista de prioridades", ha trasladado, lamentando que Bruno García "no tiene ningún complejo en destinar recursos económicos a cualquier iniciativa festiva que se le ponga por delante y, sin embargo, es incapaz de garantizar la conservación y renovación de un espacio público tan necesario como es el Cementerio de los Ingleses".