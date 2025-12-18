La resignación de pagar 2 millones de euros más "a la empresa que tiene más sucia Cádiz en muchísimos años"

Es una obligación, no un capricho. Pero ni PSOE ni Adelante Izquierda Gaditana han aprobado la revisión de precios del contrato de limpieza viaria y recogida de residuos de Cádiz, que llevará al Ayuntamiento a pagar casi 2 millones de euros más por el servicio este 2025, y a partir de ahora.

El equipo de gobierno se ha quedado solo en la revisión de precios que según el contrato, y la legislación nacional, tiene que producirse en el servicio de limpieza al haber transcurrido los dos primeros años de prestación y superar también el 20% del coste total acordado entre las partes en diciembre de 2022.

Ha reconocido tanto PSOE como AIG que esa revisión "hay que hacerla, somos conscientes", como han manifestado José Ramón Ortega y Carlos Paradas. “Pero pagamos 2 millones de euros más a la empresa que tiene más sucia Cádiz en muchísimos años”, ha añadido Ortega, en una frase que da paso a las críticas respecto al estado de limpieza de la ciudad y al modo en que se está prestando el servicio estos camino ya de tres años que va a cumplir el actual contrato.

"El pliego sigue sin cumplirse", ha asegurado el concejal socialista, que une esta conclusión a los fallidos planes de choque de limpieza anunciados por el gobierno municipal "que no han mejorado" el estado de la ciudad y a "la falta de vigilancia del pliego".

"La ciudad está sucia y hay calles que se limpian más con la lluvia que con la limpieza", ha afirmado Paradas, que ha hecho referencia a la astucia de la empresa adjudicataria, Valoriza, a la hora de reclamar esta subida, pidiendo "que sea igual de lista que para pedir aumento de precios a la hora de cumplir como tiene que cumplir". Y considera el edil de AIG que ese trabajo de exigencia "les corresponde a ustedes". "Hay que exigir mucho más, ser igual de listos que ellos. Hay que estar permanentemente encima de esto", ha reclamado Carlos Paradas.

7 millones de euros de sanción en el aire

En este contexto, el concejal de Medio Ambiente, José Carlos Teruel, ha insistido en la obligatoriedad de revisar los precios, recordando que el Ayuntamiento está pendiente de una sentencia judicial que podría imponer una sanción de 7 millones de euros "precisamente por no revisar los precios tras las prórrogas de 2016 a 2022", en referencia a la demanda interpuesta por la anterior adjudicataria del servicio, Sufi Cointer, por las pérdidas económicas que aseguran generaron esos años de prórroga sin actualización de precios.

Del mismo modo, Teruel ha apuntado que esta revisión de precios traerá consigo "una subida salarial del 4% para la plantilla", en base a un acuerdo alcanzado que quedaba vinculado a este proceso que hoy ha aprobado el Pleno municipal con el único apoyo del PP.

Además, al hilo de esto último, el concejal ha avanzado que este viernes comenzará el proceso de negociación de un nuevo convenio laboral para el servicio de limpieza y recogida de residuos, en el que se antoja clave este incremento del precio que permitirá a Valoriza ingresar 165.000 euros más cada mes.